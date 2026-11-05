Aktorzy z filmu "W pustyni i w puszczy" po 25 latach. Tak dziś wyglądają odtwórcy ról Stasia i Nel

Film "W pustyni i w puszczy" skończył 25 lat. Kulisy powstawania kinowego przeboju w Afryce

Dokładnie 23 marca 2001 roku do kin trafiła polska ekranizacja słynnej powieści "W pustyni i w puszczy". Choć od premiery dzieła w reżyserii Gavina Hooda upłynęło już 25 lat, film niezmiennie wywołuje wielki sentyment wśród publiczności. Produkcja przyciągnęła do sal kinowych całe rodziny, odnosząc ogromny sukces i na stałe zapisując się w dziejach naszej współczesnej kinematografii. Sam czas realizacji zdjęć wymagał od twórców wielkiego poświęcenia, ponieważ ekipa pracowała w pięknych, lecz bardzo trudnych warunkach plenerowych w Tunezji oraz Południowej Afryce.

Akcja filmu rozgrywa się w 1885 roku na terenie Sudanu, który jest wówczas objęty powstaniem Mahdiego. Spokojna codzienność dwójki dzieci, Stasia i Nel, kończy się gwałtownie w momencie niespodziewanego uprowadzenia. Młodzi bohaterowie zostają zmuszeni do walki o przetrwanie w surowych realiach wielkiej pustyni oraz konfrontacji z bezwzględnymi porywaczami. Kiedy dzieciom udaje się w dramatycznych okolicznościach pokonać wrogów i uciec, ruszają w niebezpieczną drogę przez afrykańską dżunglę. W trakcie tej wędrówki poznają trudną sztukę radzenia sobie w dzikiej naturze i zawierają niezwykłe przyjaźnie.

MELLINA - Kawalec

Obsada filmu "W pustyni i w puszczy". Kto zagrał Stasia, Nel i pozostałych bohaterów?

Ogromna popularność tego przygodowego obrazu wynikała przede wszystkim z doskonale przeprowadzonego castingu. Realizatorzy zdecydowali się połączyć na planie młodzieńczą energię z wielkim kunsztem aktorskim, dzięki czemu wykreowane postacie wypadły niezwykle wiarygodnie. Widzowie mogli podziwiać na wielkim ekranie zarówno debiutujących młodych wykonawców, jak i największe legendy polskiej sceny filmowej.

W najważniejsze postacie w tej produkcji wcielili się:

Adam Fidusiewicz wcielił się w postać Stanisława Tarkowskiego , prezentując przed kamerami wielką charyzmę oraz odwagę.

, prezentując przed kamerami wielką charyzmę oraz odwagę. Karolina Sawka zagrała uroczą Nel Rawlison i natychmiast zaskarbiła sobie olbrzymią sympatię widzów.

i natychmiast zaskarbiła sobie olbrzymią sympatię widzów. Artur Żmijewski i Andrzej Strzelecki wystąpili w rolach ojców głównych bohaterów , co nadało całej historii odpowiedniej powagi oraz dramatyzmu.

, co nadało całej historii odpowiedniej powagi oraz dramatyzmu. Krzysztof Kowalewski pojawił się na ekranie jako Grek Kaliopuli .

. Krzysztof Kolberger stworzył kreację tajemniczego Lindego .

. Mzwandile Ngubeni oraz Lungile Shongwe zagrali Kalego i Meę, którzy w gęstej dżungli stali się oddanymi towarzyszami głównych bohaterów.

Karolina Sawka i Adam Fidusiewicz dziś. Tak zmienili się aktorzy z "W pustyni i w puszczy"

Od pamiętnej przygody na afrykańskim kontynencie minęło już 25 lat, a czas okazał się nieubłagany. Młodzi aktorzy, którzy na początku obecnego stulecia przemierzali gorące pustynne piaski, są dzisiaj dorosłymi ludźmi. Adam Fidusiewicz kontynuował swoją przygodę z aktorstwem i obecnie można go regularnie oglądać na deskach teatrów oraz w wielu polskich produkcjach serialowych. Inną drogę wybrała Karolina Sawka, która na długie lata całkowicie wycofała się z mediów, by dorastać z dala od blasku fleszy, a do pracy w zawodzie wróciła dopiero po latach, z dyplomem szkoły aktorskiej. Przemiana wizualna dawnych dziecięcych gwiazd jest niezwykle ciekawa, podobnie jak naturalne zmiany wynikające z upływu lat, które widać u starszych członków ówczesnej obsady.

Wielu widzów z pewnością zadaje sobie pytanie, jak obecnie wyglądają wykonawcy głównych ról z tej kultowej produkcji. Odpowiedź znajduje się w przygotowanej poniżej galerii, do której warto zajrzeć. Zgromadzone tam zdjęcia doskonale pokazują, jak bardzo upływające ćwierć wieku zmieniło rysy twarzy, styl oraz wizerunek poszczególnych aktorów. Zestawienie archiwalnych kadrów ze współczesnymi fotografiami obsady najlepiej udowadnia, że na przestrzeni 25 lat człowiek może zmienić się nie do poznania. Każdy może to ocenić samodzielnie, przeglądając aktualne zdjęcia dawnych gwiazd.