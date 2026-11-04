Serial "Znieczulenie" doczeka się kontynuacji? Sprawdzamy szanse na 2. sezon

Fabuła serialu "Znieczulenie" na Netflixie. Kogo gra Leszek Lichota?

Głównym bohaterem produkcji jest grany przez Leszka Lichotę doktor Łazarz. Ten wybitny neurochirurg przeprowadza odważną, ale zakończoną fiaskiem operację, co błyskawicznie przekreśla jego dotychczasową karierę w dużym ośrodku. Lekarz musi opuścić prestiżową placówkę i zatrudnia się w niewielkim szpitalu na prowincji. Na miejscu zderza się ze zżytą lokalną społecznością oraz zupełnie obcymi mu zasadami. Szybko wychodzi na jaw, że specjalista dla ratowania życia pacjentów jest gotów naginać przepisy, co wywołuje wśród otoczenia zarówno podziw, jak i spore kontrowersje. Ogromna pewność siebie oraz brak pokory sprawiają, że Łazarz jest medykiem wyjątkowym, ale te same cechy prowadzą go do otwartego konfliktu z systemem i etyką zawodową, obnażając przy tym wielki ciężar odpowiedzialności za ludzkie zdrowie.

Twórcy zadbali o to, aby serial "Znieczulenie" wiernie odwzorowywał na ekranie współczesną praktykę lekarską i obowiązujące procedury, dlatego przy produkcji pracowali konsultanci medyczni. Swój wkład kreatywny w projekt miał także Neal Baer, lekarz oraz producent kojarzony z kultowym serialem "Ostry dyżur". Ekspert wspierał aktorów i ekipę filmową, dzieląc się z nimi swoim ogromnym doświadczeniem w budowaniu dramaturgii.

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Obsada serialu "Znieczulenie". Jakie gwiazdy wystąpiły w produkcji?

Na ekranie, u boku odtwórcy głównej roli Leszka Lichoty, pojawia się plejada znanych aktorów. W obsadzie znaleźli się Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak, Masza Wągrocka, Magdalena Koleśnik i Joanna Balasz. Ponadto w produkcji wystąpili Filip Kowalewicz, Krzysztof Stelmaszyk, Gamou Fall, Hugo Tarres, Zbigniew Suszyński, Mariusz Bonaszewski, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik oraz Karol Biskup.

Czy powstanie 2. sezon serialu "Znieczulenie"? Plany platformy Netflix

Przedstawiciele platformy Netflix nie wydali jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie kontynuacji lub zakończenia prac nad serialem "Znieczulenie". Polska produkcja ma jednak wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się wielkim przebojem i zdobyć popularność również wśród zagranicznych widzów, co sprawia, że szanse na zamówienie kolejnych odcinków są bardzo wysokie.

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