Nadchodzi ekranizacja "Co wyszeptał nam deszcz". Wiemy, kto zagra główne role Olivii i Raina

Ekranizacja powieści "Co wyszeptał nam deszcz" Joanny Balickiej

Setki tysięcy fanek w całym kraju z niecierpliwością wyczekiwały tego komunikatu. Kwestia obsadzenia postaci Olivii oraz Raina od samego początku rozgrzewała opinię publiczną, budząc emocje równe największym światowym hitom opartym na literaturze młodzieżowej. Teraz oficjalnie wiadomo, kto odegra na ekranie losy zakochanej pary, której pełna dramatyzmu, ale jednocześnie piękna i chwytająca za serce opowieść zjednała sobie tłumy miłośniczek twórczości Balickiej.

Oliwia Ogorzelska i Mateusz Rozwadowski w filmie "Co wyszeptał nam deszcz"

Główną rolę kobiecą powierzono 20-letniej Oliwii Ogorzelskiej, która w przemyśle filmowym pracuje już od dziecka. Publiczność zna tę młodą aktorkę z takich tytułów jak "Czarny młyn", "Rojst. Millenium", "Nieobecni 2" oraz "Jak pokochałam gangstera". Na ekranie jako Rain będzie jej towarzyszył Mateusz Rozwadowski, kojarzony z ról w filmach "Wołanie" i "Winter Talk", a także z występów w serialach "The Office PL", "Profilerka" oraz "Pionek".

Twórcy od pierwszych wspólnych ujęć na planie zdjęciowym zwrócili uwagę na niezwykłą i naturalną chemię łączącą parę młodych aktorów. Zadowolenia oraz ogromnej wdzięczności z takiego obrotu spraw nie ukrywa również pisarka Joanna Balicka, która w stu procentach popiera ten wybór obsadowy i podpisuje się pod nim własnym nazwiskiem.

- Jako autorka mogłam jedynie marzyć o tym, że Olivia i Rain trafią w tak dobre ręce. Już od pierwszych chwil było widać, że Oliwia i Mateusz doskonale odnajdują się w swoich rolach. Oboje wnieśli do tej opowieści niezwykłą naturalność i autentyczność, a przy tym doskonale czuli się w swoim towarzystwie. Obserwowanie, jak bohaterowie, których stworzyłam w książce, ożywają na moich oczach, było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Nie wyobrażam sobie nikogo innego w tych rolach. Jestem ogromnie wdzięczna, że to właśnie Oliwia i Mateusz opowiedzą tę historię na ekranie. Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą to, co ja miałam okazję obserwować na planie zdjęciowym - wyjawiła pisarka.

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O czym opowiada "Co wyszeptał nam deszcz"?

"Co wyszeptał nam deszcz" stanowi filmową adaptację literackiego hitu autorstwa Joanny Balickiej, należącej do ścisłej czołówki twórczyń gatunku Young Adult. Powieść zadebiutowała na rynku pod szyldem Wydawnictwa NieZwykłe i w bardzo krótkim czasie zrobiła furorę wśród młodzieżowej widowni oraz czytelników.

Fabuła obrazu skupia się na zmagającej się z chorobą nowotworową Olivii. Bohaterka po wielu latach przerwy ponownie wpada na Raina, swojego przyjaciela z najmłodszych lat i dawną miłość, który po przebytym odwyku oraz głośnym skandalu usiłuje na nowo poukładać swój świat. Ponowne splecenie ich życiowych ścieżek sprawia, że oboje muszą stawić czoła własnej przeszłości oraz ciężkiej chorobie, szukając przy tym odpowiedzi na pytanie, czy uczucie jest w stanie przezwyciężyć każdą przeszkodę.

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"Co wyszeptał nam deszcz" - pełna obsada i data premiery w kinach

Oprócz Oliwii Ogorzewskiej i Mateusza Rozwadowskiego, którzy kreują postacie Olivii oraz Raina, na ekranie pojawi się szerokie grono innych artystów. W obsadzie znaleźli się Anita Sokołowska, Dariusz Chojnacki, Małgorzata Chajewska-Krzysztofik i Julia Mika, a także Wojciech Dolatowski, Andrzej Kłak oraz Magdalena Górska. W produkcji wystąpią również aktorzy dziecięcy, wśród których są Sara Jambor, Oliwier Grzegorzewski i Aleksander Paprocki.

Za reżyserię filmowej wersji "Co wyszeptał nam deszcz" odpowiada Tymoteusz Kutz. Tekst książki Joanny Balickiej na język scenariusza przełożyły z kolei Ilona Łesyk-Moczulska oraz Tatiana Zawrzykraj-Kutz. Jak wynika z informacji prasowej, kinowa premiera produkcji została zaplanowana na 5 lutego 2027 roku.

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