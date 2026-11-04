Nowa platforma streamingowa Cinobo już w Polsce. Co znajdziecie w jej katalogu?

W bibliotece serwisu znalazły się produkcje uznanych twórców, takich jak David Lynch, Sofia Coppola, Wong Kar-wai, Jane Campion, Pedro Almodóvar, Christopher Nolan, a także polskich reżyserów, w tym Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego i Andrzeja Żuławskiego, którym towarzyszą świeże premiery festiwalowe oraz niedostępne nigdzie indziej seriale. Platforma Cinobo ma stanowić bezpieczną przystań dla widzów zmęczonych masową ofertą konkurencji, którzy mimo opłacania wielu różnych abonamentów wciąż nie mogą znaleźć interesującego ich tytułu.

Platforma streamingowa Cinobo wystartowała w Polsce. Kto stoi za nowym serwisem VOD?

Nazwa serwisu to skrót od słów Cinema No Borders, co oznacza „kino bez granic”. Twórcom przyświeca proste założenie, według którego wartościowe filmy i seriale z całego świata powinny trafiać do odbiorców, zamiast przepadać w gąszczu algorytmów. Realizację tego celu w przestrzeni streamingowej oraz na wielkim ekranie ma zapewnić ścisła współpraca z kinami, budowanie zaangażowanej społeczności kinomanów oraz odpowiednio wyselekcjonowana biblioteka światowych tytułów.

Projekt narodził się w Atenach, gdzie stworzyła go mała grupa miłośników X Muzy. Obecnie usługa Cinobo rozwija skrzydła na polskim rynku pod wodzą Marcina Pieńkowskiego, którego zespół buduje od zera całkowicie autonomiczną odsłonę platformy, kooperując przy tym z lokalną branżą filmową z myślą o rodzimych widzach.

Zbudowaliśmy platformę streamingową, której nam brakowało. Cinobo jest dla wszystkich, którym zdarzyło się spędzić pół wieczoru na przeglądaniu katalogów, żeby ostatecznie znów obejrzeć to samo. I dla tych, którzy tęsknią za uczuciem odkrycia filmu, który zostaje z nimi na wiele dni. - mówi Marcin Pieńkowski, Country Lead Cinobo w Polsce.

Oferta Cinobo w Polsce. Jakie filmy i seriale można obejrzeć na platformie?

Użytkownicy nowej platformy mogą już wybierać spośród dzieł tak wybitnych reżyserów, jak David Lynch, Wong Kar-wai, Pedro Almodóvar, Christopher Nolan, Lars von Trier, Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jane Campion czy Paolo Sorrentino. W zasobach serwisu klasyka światowego kina przeplata się z nowymi obrazami, które zdobyły uznanie na prestiżowych międzynarodowych festiwalach. Widzowie znajdą tu zarówno hipnotyzujące „Mulholland Drive”, melancholijnych „Spragnionych miłości”, jak i „Memento”, kultowego „Oldboya”, „Wszystko o mojej matce” czy „Czas apokalipsy”. Tym samym katalog Cinobo pozwala na przekraczanie barier czasowych, geograficznych i gatunkowych, dając szansę na powrót do ulubionych historii oraz zgłębianie dorobku wielkich mistrzów kamery.

Twórcy serwisu nie zapomnieli również o istotnych polskich akcentach i rodzimych reżyserach o międzynarodowej sławie. Obok najważniejszych dzieł światowej kinematografii udostępniono produkcje Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego, Jerzego Skolimowskiego oraz Andrzeja Żuławskiego, co dobitnie podkreśla ogromny wkład Polaków w rozwój zarówno dawnego, jak i współczesnego kina.

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Oprócz żelaznej klasyki w serwisie regularnie pojawiają się nowości, które zasilają bibliotekę krótko po swoich premierach na festiwalach i w kinach. Widzowie mogą już zobaczyć docenione na tegorocznym Berlinale obrazy „Czerwony hangar” i „Prawdziwie nadzy”, a także tytuły oscarowe, w tym „I'm Still Here” w reżyserii Waltera Sallesa oraz dokument „Pan Nikt kontra Putin” stworzony przez Davida Borensteina i Pawła Talankina. Co więcej, na polskim rynku streamingowym po raz pierwszy zadebiutuje pokazywana niedawno w kinach i wzbogacona o nowe sceny wersja reżyserska „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” Quentina Tarantino, a także uhonorowana Oscarem animacja „Flow” autorstwa Gintsa Zilbalodisa.

Istotny filar katalogu stanowią również produkcje odcinkowe, z których spora część nigdy wcześniej nie doczekała się emisji w polskiej telewizji ani w internecie. Na wyłączność w serwisie Cinobo udostępniono takie seriale jak „Empatia”, „Wtyka”, „Requiem dla Seliny”, „Holy Sh!t”, „Little Bird” oraz „Orkiestra”. Ponadto do oferty VOD powracają uznane brytyjskie tytuły, wśród których znalazły się „Mały topór”, „Trygonometria”, „Rozmowy z przyjaciółmi” oraz „Normalni ludzie”.

Kolekcje tematyczne na Cinobo. Nowy sposób na odkrywanie filmów i reżyserów

Włodarze serwisu stawiają na nieszablonową prezentację treści, grupując je w specjalne strefy tematyczne. Każdego miesiąca oferta wzbogaca się o nowe pakiety filmów, które pozwalają odbiorcom spojrzeć na kinematografię pod innym kątem, dokładnie prześledzić dorobek konkretnego twórcy lub całkowicie zatracić się w wybranym uniwersum filmowym.

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