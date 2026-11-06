"Off Campus" wraca z 2. sezonem. Prime Video ogłosiło datę premiery nowych odcinków

W czasach, gdy przerwy między kolejnymi odsłonami seriali wynoszą dwa, trzy, a niekiedy nawet pięć lat, mało kto zakładał tak szybki powrót "Off Campus". Tymczasem platforma Prime Video przygotowała dla widzów duże zaskoczenie i jeden z najpopularniejszych tytułów tego roku doczeka się kontynuacji już za kilka miesięcy.

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Kiedy premiera 2. sezonu "Off Campus" na Prime Video? Nowa obsada i fabuła

Główną osią fabularną nadchodzącej odsłony będą miłosne zawirowania duetu, który zyskał ogromną sympatię odbiorców już w pierwszej serii, czyli Allie (granej przez Mikę Abdallę) oraz Deana (w którego wciela się Stephen Kalyn). Jak oficjalnie poinformowano, nowe odcinki serialu "Off Campus" pojawią się w Prime Video dokładnie 28 kwietnia.

Scenariusz drugiej serii oparto na powieści "The Score. Podbój" autorstwa Elle Kennedy. Allie mierzy się w niej z poważnym życiowym kryzysem - zbliża się koniec jej studiów, a ona wciąż nie ma pojęcia, co ma ze sobą w życiu zrobić. Na to wszystko nakładają się dylematy uczuciowe. Dziewczyna planowała traktować relację z Deanem wyłącznie jako przelotny epizod, ma bowiem pełną świadomość, że słynący z krótkotrwałych romansów chłopak nie stanowi najlepszego materiału na stałego partnera. Dean będzie musiał zatem dowieść, że za jego sportową popularnością i ogromną pewnością siebie stoi coś znacznie głębszego.

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W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą nowe twarze, a do obsady drugiego sezonu "Off Campus" dołączyła Shay Rudolph w roli młodszej siostry Deana, Summer DiLaurentis. Na ekranie ponownie pojawią się doskonale znani z pierwszej części Ella Bright jako Hannah oraz Belmont Cameli wcielający się w postać Garretta. W kontynuacji nie wystąpi natomiast Josh Heuston, czyli serialowy Justin.

Co oprócz 2. sezonu "Off Campus"? Nowości Prime Video na 2027 rok

Jeszcze w bieżącym miesiącu do serwisu Prime Video trafi francuska produkcja "Campus Drivers", natomiast w grudniu widzowie zobaczą wielkie zwieńczenie serialu "Maxton Hall". Na kolejny rok zapowiedziano z kolei adaptację twórczości Mercedes Ron pod tytułem "Tell Me in Secret", będącą kontynuacją "Tell Me Softly", a także drugą odsłonę "Love Me Love Me", produkcję "Nasza wina: Londyn" oraz wyczekiwaną ekranizację cyklu "Boys of Tommen". Ponadto w 2027 roku mają wystartować prace na planie serialowego "Czwartego skrzydła" opartego na bestsellerowej serii romantasy autorstwa Rebekki Yarros.

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