"Ponowne zaślubiny cesarzowej" hitem Disney+. Nowy serial pobił historyczny rekord

Kostiumowa produkcja "Ponowne zaślubiny cesarzowej" powstała na podstawie niezwykle popularnego webtoonu NAVER noszącego dokładnie ten sam tytuł. Zagraniczne media nie szczędzą serialowi pochwał. Redakcja The Chosun Daily określa go jako "globalny triumf", natomiast serwis Collider nazwał produkcję mianem "fantastycznego romansu, który koniecznie trzeba obejrzeć".

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O czym jest serial "Ponowne zaślubiny cesarzowej"? Fabuła i obsada

Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy w całym państwie narastają niepokoje, a związek małżeński Navier i Sovieshu ulega rozpadowi. Władca Wschodniego Królestwa traci głowę dla zbiegłej niewolnicy i jest gotów na wszystko, aby zdobyć jej uczucie. Chcąca zachować godność cesarzowa przystaje na żądania męża, ale stawia jeden warunek. Domaga się zgody na kolejny ślub, a jej wybrankiem ma zostać rywal cesarza, czyli książę koronny Heinrey z Zachodniego Królestwa. W ten sposób rusza opowieść pełna żalu, pożądania i miłości, która stawia pod znakiem zapytania losy całego państwa, podczas gdy główna bohaterka toczy bój o odzyskanie należnej jej władzy oraz pozycji.

W głównych bohaterów opowieści wcielili się znani aktorzy. Shin Mina gra cesarzową Navier, a Ju Jihoon występuje jako cesarz Sovieshu. Z kolei rolę księcia koronnego Heinreya powierzono Lee Jongsukowi, natomiast zbiegłą niewolnicę Rashtę kreuje na ekranie Lee Seyoung.

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej" biją rekordy oglądalności na Disney+

Według oficjalnych informacji przekazanych przez platformę Disney+, "Ponowne zaślubiny cesarzowej" zapisały się w historii serwisu jako najchętniej oglądana premiera lokalnej produkcji na świecie. Aktualnie serial jest numerem jeden wśród koreańskich debiutów na Disney+ na przeszło 50 światowych rynkach. Na liście tych krajów znajdują się między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Kanada, Meksyk, Chile, Australia oraz Nowa Zelandia.

Tak spektakularne wyniki można było jednak łatwo przewidzieć, ponieważ produkcja budziła gigantyczne zainteresowanie jeszcze przed oficjalnym debiutem. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan fani wykupili wszystkie bilety na pokazy przedpremierowe. Z kolei opublikowany na YouTube oraz innych platformach zwiastun odnotował aż 13 milionów wyświetleń w zaledwie 48 godzin od momentu premiery w sieci.

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