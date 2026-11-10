Jane Austen znów na ekranach. Po sukcesie "Tej innej siostry Bennet" powstaje serial o innej pomijanej dotąd bohaterce

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-11-10 15:54

Wielbiciele twórczości Jane Austen nie mają ostatnio powodów do narzekań. Już niedługo na platformie Netflix zadebiutuje kolejna, tym razem serialowa, ekranizacja "Dumy i uprzedzenia", a zaledwie parę miesięcy temu ogromną popularnością cieszyła się świetna "Ta inna siostra Bennet". Telewizja BBC idzie jednak za ciosem i oficjalnie ogłasza prace nad tytułem "Ta inna siostra Elliot".

Jane Austen znów na ekranach. Po sukcesie Tej innej siostry Bennet powstaje serial o innej pomijanej dotąd bohaterce
Autor: BBC/ Materiały prasowe

Spory i dość zaskakujący sukces produkcji "Ta inna siostra Bennet", będącej swego rodzaju spin-offem "Dumy i uprzedzenia", skupionym na najmniej popularnej z bohaterek, skłonił stację BBC do zamówienia nowego serialu dramatycznego pod tytułem "Ta inna siostra Elliot". Produkcja ma liczyć dziesięć odcinków, które przybliżą widzom losy najstarszej siostry głównej bohaterki znanej z powieści "Perswazje" autorstwa Jane Austen.

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BBC zamawia serial "Ta inna siostra Elliot"

Wydane pół roku po śmierci Jane Austen "Perswazje" były ostatnią książką, którą pisarka zdołała ukończyć. Oś fabularna kręci się wokół Anne Elliot oraz jej krewnych, którzy w celu redukcji zadłużenia wynajmują rodzinny majątek pewnemu admirałowi i jego małżonce, a sami przenoszą się do Bath. Nadchodząca "Ta inna siostra Elliot" czerpie z pomysłu wykorzystanego wcześniej przy "Tej innej siostrze Bennet", wyciągając z cienia traktowaną dotąd po macoszemu Elizabeth Elliot i oddając jej główne miejsce w zupełnie nowej opowieści.

Pieczę nad tym projektem sprawuje autorka sukcesu "Tej innej siostry Bennet", czyli Sarah Quintrell. Scenarzystka ponownie oprze swoją pracę na książce napisanej przez Janice Hadlow o tym samym tytule. Start produkcji zaplanowano na 2027 rok.

- Elizabeth Elliot to intrygująca postać na marginesie "Perswazji". Wiemy o niej akurat tyle, by zastanawiać się, co może kryć się pod powierzchnią... Cieszymy się, że wraz z BBC i BritBox powracamy do świata Jane Austen i stawiamy w centrum uwagi kolejną, dotychczas pomijaną bohaterkę - mówi Jane Tranter, dyrektor generalna brytyjskiej wytwórni Bad Wolf.

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"Ta inna siostra Bennet" wraca na HBO Max. Kiedy świąteczne odcinki serialu?

Niedawno dotarły do nas doskonałe wieści dotyczące samej "Tej innej siostry Bennet". Zanim widzowie zobaczą drugi sezon, otrzymają specjalny prezent w postaci trzech odcinków świątecznych. Obecnie zdradzono jedynie tyle, że fabuła będzie bezpośrednią kontynuacją pierwszego sezonu, kiedy Mary Bennet przyjęła oświadczyny Toma Haywarda, a wydarzenia przypadną na okres Bożego Narodzenia. Choć szczegółowy dzień debiutu pozostaje tajemnicą, wiadomo już, że nowe odcinki pojawią się w serwisie HBO Max w grudniu tego roku.

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