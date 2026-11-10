Quiz z obsady "Misia" Stanisława Barei. Sprawdź swoja wiedzę

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-11-10 15:30

"Miś" Stanisława Barei to bezsprzecznie absolutny fundament polskiej komedii i niewyczerpane źródło kultowych cytatów. Choć od premiery filmu minęły już ponad cztery dekady, to wciąż cieszy się statusem kultowym. Całość nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyby nie świetna obsada aktorska. Czy pamiętasz, kto grał kogo w "Misiu"?

Miś
Autor: YouTube/screen z wideo

Kto grał w filmie Miś? QUIZ

Jeśli mielibyśmy wybrać najbardziej kultowy polski film, który swoją premierę miał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pewnie sporo osób wskazałoby na Misia Stanisława Barei. I bez dwóch zdań: taki wybór mało kogo by zaskoczył. To pierwsza część trylogii o Ryszardzie Ochódzkim, prezesie Klubu Sportowego "Tęcza", która swoją premierę miała w maju 1981 roku. Udało się więc idealnie "wstrzelić" w czasie z produkcją. 

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Przypomnijmy, że Miś powstawał w momencie dość istotnych przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. Nastąpiły one w końcu po wydarzeniach z sierpnia 1980. Nie da się ukryć, że Bareja w humorystyczny sposób przedstawił w Misiu absurdy, które panowały w tamtych czasach. Za scenariusz odpowiadali: Bareja oraz Stanisław Tym, który zagrał w produkcji główną rolę. 

W filmie wystąpili także m.in. Barbara Burska, Krzysztof Kowalewski czy Wojciech Pokora.  

Postanowiliśmy więc przygotować quiz dotyczący obsady aktorskiej w tej produkcji Barei. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani tej kultowej komedii, która niezmiennie bawi już od ponad czterech dekad, z pewnością nie będą mieli problemu ze wskazaniem poprawnych odpowiedzi. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy! 

Rozwiąż nasz quiz:

Kto grał w kultowym filmie "Miś"? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 10
Kto wcielił się w rolę Stuwały, pracownika klubu sportowego "Tęcza"?

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