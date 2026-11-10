Kto grał w filmie Miś? QUIZ

Jeśli mielibyśmy wybrać najbardziej kultowy polski film, który swoją premierę miał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pewnie sporo osób wskazałoby na Misia Stanisława Barei. I bez dwóch zdań: taki wybór mało kogo by zaskoczył. To pierwsza część trylogii o Ryszardzie Ochódzkim, prezesie Klubu Sportowego "Tęcza", która swoją premierę miała w maju 1981 roku. Udało się więc idealnie "wstrzelić" w czasie z produkcją.

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Przypomnijmy, że Miś powstawał w momencie dość istotnych przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. Nastąpiły one w końcu po wydarzeniach z sierpnia 1980. Nie da się ukryć, że Bareja w humorystyczny sposób przedstawił w Misiu absurdy, które panowały w tamtych czasach. Za scenariusz odpowiadali: Bareja oraz Stanisław Tym, który zagrał w produkcji główną rolę.

W filmie wystąpili także m.in. Barbara Burska, Krzysztof Kowalewski czy Wojciech Pokora.

Postanowiliśmy więc przygotować quiz dotyczący obsady aktorskiej w tej produkcji Barei. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani tej kultowej komedii, która niezmiennie bawi już od ponad czterech dekad, z pewnością nie będą mieli problemu ze wskazaniem poprawnych odpowiedzi. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy!

Rozwiąż nasz quiz: