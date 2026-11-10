Od lat 60. w polskiej telewizji regularnie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju projekty - seriale, filmy czy spektakle telewizyjne. Dość szybko stało się jasne, że Polki i Polacy lubią spędzać swój wolny czas przed małym ekranem, oglądając na nim wizualne historie w jakiś sposób nawiązujące do historii naszego narodu czy też takie, fabuła których już nieco bardziej umieszczona była w czasach aktualnych. W tym przypadku najlepiej sprawdzały się filmy i seriale obyczajowe.

Kultowy serial

Przykładem takowej produkcji było Daleko od Szosy. Siedmioodcinkowy serial był emitowany na antenie Telewizji Polskiej w 1976 roku, za jego kamerą stanął Zbigniew Chmielewski, który wraz z Henrykiem Czarneckim był również współodpowiedzialny za scenariusz. W główne role w serialu, który pokochali Polki i Polacy, wcielili się natomiast Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Choć powstało raptem siedem odcinków serialu, to tyle wystarczyło, by na zawsze zagościł on w sercach polskich telewidzów i telewidzek.

Groby aktorów 07 zgłoś się i Daleko od szosy. Niezapomniani

Nie da się ukryć, że duży wpływ na sukces i dziedzictwo serialu miała jego świetnie dobrana obsada. Czy na pewno pamiętasz kto grał te najważniejsze - jak i bardziej epizodyczne - role w Daleko od Szosy?

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