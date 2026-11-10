Polski serial zachwyca za granicą. Nasi widzowie ostro go krytykowali

Fabuła i obsada serialu "Czarna śmierć"

Scenariusz produkcji "Czarna śmierć" nawiązuje do autentycznych zdarzeń i opowiada o wybuchu epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku. Twórcy połączyli tu emocjonujący thriller medyczny z dramatem rodzinnym oraz pełną sekretów intrygą szpiegowską, dbając przy tym o sugestywny klimat i wyrazistą stylistykę. Główna oś fabularna skupia się na heroicznej walce z zabójczym wirusem, którą prowadzi zespół medyków kierowany przez młodą i ambitną Weronikę Przybysz. Równolegle rozwija się wątek śledztwa dziennikarskiego, od którego zależą losy milionów ludzi. Na ekranie pojawiają się między innymi Anna Karczmarczyk, Tomasz Ziętek, Agnieszka Podsiadlik, Ilona Ostrowska i Rafał Mohr.

"Czarna śmierć" z nagrodą główną na festiwalu w Genewie

Telewizja Polska przekazała informacje o kolejnym międzynarodowym wyróżnieniu dla swojej produkcji. Podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Genewie, zaliczanego do najstarszych światowych wydarzeń oceniających również twórczość telewizyjną, serial "Czarna śmierć" zdobył statuetkę Reflet d'Or dla najlepszego serialu. Po odbiór nagrody osobiście stawili się scenarzyści projektu, Piotr Derewenda oraz Wojciech Lepianka. Poza samym trofeum otrzymali oni również czek na 10 tysięcy franków szwajcarskich, który ufundowały władze miasta oraz kantonu Genewa.

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Niskie oceny serialu "Czarna śmierć". Polscy widzowie wytykają błędy

Zagraniczne sukcesy branżowe nie przełożyły się jednak na entuzjazm rodzimej publiczności, która przyjęła serial ze sporym dystansem. Na portalu Filmweb produkcja uzyskała dość przeciętną notę na poziomie zaledwie 5.8 na 10 gwiazdek. Pomiędzy pojedynczymi zachwytami oraz najwyższymi ocenami 10/10 przeważają głównie głosy rozczarowania, w których internauci wypominają realizatorom zmarnowanie ogromnego potencjału tej historii.

Nieoglądalne. To szok że można tak koncertowo spa*tolić taki temat. Gra aktorska dramat, wiarygodność zerowa. Szkoda czasu..

Zrobili komedie z poważnego tematu.

Taki ciekawy temat, wydaje się że tak niewiele trzeba by zrobić dobry serial. I to kilka dni po "Heweliszu". Podobnie, ten serial nie do końca oparty na faktach, choć nie wiadomo dlaczego. Muzyka chwilami kompletnie nie pasuje. Scenografia i charakteryzacja totalna katastrofa. Widać że sporo kosztowała ale to nie jest oddana tamta epoka. Logika, kolejność zdarzeń bez składu i ładu. Nawet takie drobiazgi jak papierosy z filtrem których wtedy w PRL nie było! Pomieszczenie narad komitetu partii chyba z amerykańskich filmów. A tak poza tym nudny trochę....

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