Bogdan Kalus szczerze o zarobkach w "Ranczu". Początki na planie nie oznaczały wielkich kwot

Bogdan Kalus wraca jako Hadziuk w "Ranczu". Kwestia zarobków aktorów budzi ciekawość

Przez wiele lat serial "Ranczo" utrzymywał pozycję jednego z najpopularniejszych tytułów w polskiej telewizji. Miliony odbiorców regularnie śledziły zabawne losy, spory oraz specyficzny humor mieszkańców gminy Wilkowyje. Wśród najbardziej wyrazistych bohaterów znalazł się Tadeusz Hadziuk, w którego postać wcielał się Bogdan Kalus. Wkrótce artysta znów pojawi się w tej kultowej roli, gdyż producenci pracują nad sześcioma zupełnie nowymi epizodami.

Wznowienie zdjęć po tak długim czasie rodzi mnóstwo pytań wśród fanów. Publiczność docieka nie tylko tego, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, ale interesuje się też kulisami powrotu serialu oraz kwestiami finansowymi. Naturalnie pojawiły się więc dociekania, czy dawne gaże obsady należały do wysokich oraz czy to właśnie odpowiednia suma skłoniła Bogdana Kalusa do ponownego przyjęcia roli.

34

Ile zarabiał Bogdan Kalus w "Ranczu"? Aktor komentuje stawki z pierwszych sezonów

Dziennikarze "Super Expressu" zapytali Bogdana Kalusa o to, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się jego zarobki na planie "Rancza". Odtwórca roli Hadziuka od razu zastrzegł, że obowiązujące umowy nie pozwalają mu na podawanie dokładnych kwot. Przyznał jednak otwarcie, że w początkowej fazie realizacji projektu gaże nie były wygórowane, ponieważ nikt wówczas nie zakładał, że serial odniesie aż tak spektakularny sukces.

O pieniądzach nie mogę mówić. Na początku nikt nie spodziewał się takiego sukcesu serialu. Nie zaczynaliśmy od jakichś wielkich stawek. Przynajmniej w moim przypadku były one raczej średnie, ale z sezonu na sezon się wyrównywały - wyznał aktor.

Nowe odcinki "Rancza" a gaża Bogdana Kalusa. Aktor mówi o warunkach finansowych

Rosnąca z roku na rok oglądalność "Rancza" bezpośrednio przełożyła się na lepsze warunki finansowe dla zatrudnionych w produkcji aktorów. Bogdan Kalus zaznaczył, że najbardziej zauważalne podwyżki miały miejsce podczas pierwszych lat emisji. Choć z każdą kolejną transzą jego wypłata była wyższa, to w późniejszym okresie dynamika tych wzrostów wyraźnie zwolniła.

Przez pierwsze cztery sezony rosły, później już trochę mniej - zdradził w rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu".

Jak sytuacja wygląda w przypadku nadchodzącej kontynuacji i czy ponowny wyjazd na plan do Wilkowyj okazał się opłacalny? Tutaj Bogdan Kalus postawił sprawę bardzo jasno. Artysta potwierdził, że zaproponowane warunki finansowe za udział w nowych odcinkach w pełni go usatysfakcjonowały.

Jeśli chodzi o te sześć nowych odcinków, to zdecydowanie tak. Dostałem wszystko, co powinienem dostać. Żeby nie było... nie narzekam - powiedział.

Mimo że artysta konsekwentnie unika wymieniania konkretnych sum, z jego wypowiedzi jasno wynika, iż twórcy odpowiednio docenili jego powrót pod względem finansowym. Widzowie nie dowiedzą się jednak, jakie dokładnie przelewy trafią na konta poszczególnych gwiazd obsady. Tę informację Bogdan Kalus zdecydował się bowiem zatrzymać wyłącznie dla siebie.