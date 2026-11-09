"Maxton Hall" kończy się na 3. sezonie. Zwiastun zapowiada dramat Ruby i Jamesa

W poprzednich odcinkach "Maxton Hall" relacja głównych bohaterów, czyli Ruby oraz Jamesa, po raz kolejny stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko przez bezwzględny spisek, w rezultacie którego dziewczyna została wyrzucona z tytułowej placówki. Jak się okazuje, był to zaledwie wstęp do jej dalszych problemów.

Finałowy sezon "Maxton Hall" pełen dramatów. Co czeka Ruby i Jamesa?

Opublikowana dzisiaj przez Prime Video zapowiedź pokazuje, że wyrzucenie ze szkoły Maxton Hall doprowadzi Ruby do całkowitego załamania. Sytuację pogarsza fakt, że spełnią się jej najczarniejsze scenariusze i dziewczyna straci szansę na upragnione studia na Oksfordzie. Winą za zrujnowanie tych planów obarczy Jamesa, wypominając mu, że przed jego pojawieniem się w jej życiu wszystko było znacznie prostsze.

James stanie przed trudnym zadaniem ocalenia dobrego imienia, przyszłości oraz uczucia swojej ukochanej, dlatego będzie musiał znaleźć sposób na przywrócenie Ruby na listę uczniów. Misja ta okaże się niezwykle skomplikowana, w końcu dziewczyna poniosła konsekwencje grzechu, którego dopuściła się jego własna siostra. Dodatkową przeszkodą będzie nieustający konflikt z bezwzględnym, okrutnym ojcem.

Zwiastun 3. sezonu "Maxton Hall"

Kiedy premiera 3. sezonu "Maxton Hall"?

Główne kreacje aktorskie ponownie stworzą Harriet Herbig-Matten oraz Damian Hardung. Na ekranie partnerować im będą między innymi wcielająca się w Lydię Sonja Weißer, grający Cyrila Ben Felipe, Fedja van Huêt jako Mortimer oraz Runa Greiner w roli Ember. W pozostałych bohaterów wcielą się Justus Riesner jako Alistair, Andrea Guo jako Lin, Frederic Balonier jako Kieran, a także Eli Riccardi kreująca postać Elaine. Wiadomo już, że trzecia odsłona serialu zadebiutuje w serwisie Prime Video dokładnie 9 grudnia.

"Maxton Hall" - Sonja Weißer, serialowa Lydia, opowiedziała nam o 2. sezonie | WYWIAD