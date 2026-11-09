"Campus Drivers" z 2. sezonem? Twórcy serialu mocno zmienili zakończenie książki

Czy powstanie drugi sezon serialu "Campus Drivers" na Prime Video?

Obecnie brakuje oficjalnego potwierdzenia, czy platforma Prime Video zamówi kolejne odcinki "Campus Drivers". Ostateczna decyzja zależy od wyników oglądalności oraz zaangażowania ze strony odbiorców. Produkcja zyskała już jednak spory rozgłos w mediach społecznościowych, co daje realne nadzieje na kontynuację. Przemawia za tym również fakt, że dotychczas zekranizowano zaledwie pierwszy z pięciu tomów tego cyklu.

O kim będzie 2. sezon "Campus Drivers"?

Książkowy cykl stworzony przez C.S. Quill ma formę antologii, przypominając pod tym względem serię "Off Campus". Oznacza to, że każda kolejna część "Campus Drivers" przedstawia losy miłosne zupełnie innej pary. Pierwsza odsłona serialu bazuje na tomie "Fast Lane", funkcjonującym też pod tytułem "Supermad", który opowiada o relacji Lane'a i Lois. Logiczne wydaje się więc oparcie ewentualnego drugiego sezonu na książce "Crash Course", znanej również jako "Book Boyfriend", skupiającej się na Donovanie i Carrie. Oficjalny opis fabuły zapowiada tę historię następująco.

Kiedy Donovan - gwiazda koszykówki i słynny łamacz kobiecych serc z grupy "Campus Drivers" - uświadamia sobie, ile krzywdy wyrządził swoim zachowaniem, postanawia zostać idealnym chłopakiem. A kto sprawdzi się w roli jego trenerki lepiej niż Carrie - wzorowa dziewczyna, która ma obsesję na punkcie romansów? Problem w tym, że Carrie kompletnie nie wierzy w jego przemianę. Nie chce mieć z Donovanem nic wspólnego i zdecydowanie woli zatracać się w losach bohaterów swoich ulubionych powieści romantycznych - postaci przewidywalnych i niezwiązanych z żadnymi dramatami, czyli dokładnie takich, jakie lubi najbardziej. Jeśli Donovan naprawdę chce jej pomocy, będzie musiał przejść przez surowy, konkretny i bezkompromisowy kurs "bycia romantycznym bohaterem". Tyle że nie da się zmienić w książkowego amanta z dnia na dzień - zwłaszcza gdy rzeczywistość za nic nie chce trzymać się scenariusza [za: Wydawnictwo Gallery Books].

Sprawę komplikuje jednak fakt, że twórcy wprowadzili spore zmiany i pierwszy sezon serialu "Campus Drivers" ma inne zakończenie niż otwierający serię tom. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w przypadku zamówienia kontynuacji fabuła nadal będzie koncentrować się na losach Lane'a i Lois, a fani na wątek drugiej pary poczekają nieco dłużej.

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"Campus Drivers" C.S. Quill. Wszystkie części serii książek

Dotychczas w ramach cyklu "Campus Drivers" ukazało się pięć części, które przedstawiają się następująco.

1. "Fast Lane" (tytuł alternatywny to "Supermad"), opowiadająca o losach Lane'a i Lois.

2. "Crash Course" (znana też jako "Book Boyfriend"), skupiająca się na relacji Donovana i Carrie.

3. "Test Drive" (funkcjonująca również jako "Crash Test"), przedstawiająca perypetie Lewisa i Amy.

4. "Love Machine", której głównymi bohaterami są Rafael i Juliet.

5. "Good Luke", opisująca historię Luke'a oraz Tory.

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