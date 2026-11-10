Ignacy Liss w nowych "Igrzyskach śmierci". Ogłoszono polską obsadę filmu

Polska premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" odbędzie się już 20 listopada. Fabuła nowej odsłony zabiera nas w czasy Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy to organizatorzy zdecydowali o dwukrotnym zwiększeniu liczby trybutów. Mieszkańcy Panem mieli w ten sposób zapamiętać, że w trakcie brutalnej wojny na śmierć jednego obywatela Kapitolu przypadała strata dwóch osób z dystryktów.

Tym razem głównym bohaterem jest uwielbiany przez widzów i czytelników Haymitch Abernathy. W głównej serii sprzed ponad dekady tę postać kreował Woody Harrelson, natomiast w nadchodzącym prequelu zastąpił go Joseph Zada, znany z tytułów "Byliśmy łgarzami" czy "Na wschód od Edenu".

Sonda Najlepsza z dotychczasowych części "Igrzysk śmierci" to... "Igrzyska śmierci" "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" "Kosogłos. Część 1" "Kosogłos. Część 2" "Ballada ptaków i węży"

Polska obsada dubbingowa filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Dystrybutor zadecydował, że widzowie w naszym kraju będą mogli obejrzeć "Wschód słońca w dniu dożynek" także w wersji dubbingowanej. "Uważam, że właśnie takie tytuły - zrealizowane z wizualnym rozmachem blockbustery - świetnie sprawdzają się w wersji dubbingowej, szczególnie na wielkoformatowych ekranach premium, gdzie napisy czyta się odrobinę trudniej. A większy wybór wersji to szansa na więcej widzów w kinach. To znak czasów i wyjście naprzeciw potrzebom widowni" – tłumaczy Bartek Fukiet, który odpowiada za stworzenie polskiej wersji językowej. Twórca nie kryje swojej sympatii do książkowej serii autorstwa Suzanne Collins. Dobra znajomość oryginału z pewnością ułatwiła mu pracę nad tekstem, gdyż nie musiał od podstaw zgłębiać realiów uniwersum "Igrzysk śmierci".

- Mam zasadę: z poczucia szacunku dla fanów każdego uniwersum, do którego "udaję się" jako tłumacz albo twórca dubbingu, staram się poznać je jak najlepiej, zrozumieć bohaterów, specyfikę świata, nazewnictwo. W przypadku adaptacji literatury, gier albo komiksów, a pracowałem już przy bardzo wielu, zawsze sięgam po materiał źródłowy, żeby wczuć się w dany świat - wyjaśnia.

W polskim dubbingu swoje głosy podłożyli między innymi Ignacy Liss jako Haymitch Abernathy oraz Mara Pawłowska w roli Lenore Dove Baird. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się Stanisław Biczysko (Coriolanus Snow), Piotr Polak (Plutarch Heavensbee), a także Dominika Kachlik (Maysilee Donner). Reżyserię polskiego udźwiękowienia powierzono mającej spore doświadczenie Joannie Węgrzynowskiej, która pracowała wcześniej przy takich hitach jak "Minecraft", "Barbie" oraz "Coco".

- Ci, którzy czytali "Wschód słońca w dniu dożynek", wiedzą, jak intensywna i pełna emocji podróż czeka nas w kinach. Reżyser Francis Lawrence i scenarzysta Billy Ray zrealizowali świetną i bardzo wierną adaptację powieści, z pełnym zrozumieniem dla ducha oryginału i idealnie trafionym castingiem. Młode trio – Joseph Zada (Haymitch), Mckenna Grace (Maysilee) i Whitney Peak (Lenore Dove), to aktorski strzał w dziesiątkę! - podsumowuje Fukiet.

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Oryginalna obsada filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Na ekranie w oryginalnej wersji językowej zobaczymy plejadę znanych nazwisk. W kluczowych rolach wystąpili Joseph Zada (Haymitch Abernathy) oraz Whitney Peak (Lenore Dove Baird). Na planie pojawili się także Ralph Fiennes wcielający się w prezydenta Coriolanusa Snowa, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee i Kelvin Harrison Jr. grający Beetee Latiera. Stawkę aktorską uzupełniają Maya Hawke (Wiress), Lili Taylor (Mags Flanagan), Elle Fanning (Effie Trinket), a także Kieran Culkin, który zagrał Caesara Flickermana.

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