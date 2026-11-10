Ignacy Liss w nowych "Igrzyskach śmierci". Ogłoszono polską obsadę filmu

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-11-10 12:12

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Wschód słońca w dniu dożynek", będącego drugim prequelem głośnego cyklu "Igrzyska śmierci". Na niespełna dwa tygodnie przed wejściem produkcji do kin polski dystrybutor, Forum Film Poland, ujawnił nazwiska rodzimych aktorów dubbingowych. Główny bohater, Haymitch Abernathy, w którego na ekranie wciela się Joseph Zada, przemówi głosem Ignacego Lissa, kojarzonego z ról w netfliksowym "Znachorze" oraz serialu "Proud".

Aktorzy Joseph Zada i Ignacy Liss. O polskim dubbingu nowych Igrzysk Śmierci przeczytasz na EskaRock.
Autor: /Lionsgate/ AKPA

Polska premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" odbędzie się już 20 listopada. Fabuła nowej odsłony zabiera nas w czasy Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy to organizatorzy zdecydowali o dwukrotnym zwiększeniu liczby trybutów. Mieszkańcy Panem mieli w ten sposób zapamiętać, że w trakcie brutalnej wojny na śmierć jednego obywatela Kapitolu przypadała strata dwóch osób z dystryktów.

Tym razem głównym bohaterem jest uwielbiany przez widzów i czytelników Haymitch Abernathy. W głównej serii sprzed ponad dekady tę postać kreował Woody Harrelson, natomiast w nadchodzącym prequelu zastąpił go Joseph Zada, znany z tytułów "Byliśmy łgarzami" czy "Na wschód od Edenu".

Sonda
Najlepsza z dotychczasowych części "Igrzysk śmierci" to...

Polska obsada dubbingowa filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Dystrybutor zadecydował, że widzowie w naszym kraju będą mogli obejrzeć "Wschód słońca w dniu dożynek" także w wersji dubbingowanej. "Uważam, że właśnie takie tytuły - zrealizowane z wizualnym rozmachem blockbustery - świetnie sprawdzają się w wersji dubbingowej, szczególnie na wielkoformatowych ekranach premium, gdzie napisy czyta się odrobinę trudniej. A większy wybór wersji to szansa na więcej widzów w kinach. To znak czasów i wyjście naprzeciw potrzebom widowni" – tłumaczy Bartek Fukiet, który odpowiada za stworzenie polskiej wersji językowej. Twórca nie kryje swojej sympatii do książkowej serii autorstwa Suzanne Collins. Dobra znajomość oryginału z pewnością ułatwiła mu pracę nad tekstem, gdyż nie musiał od podstaw zgłębiać realiów uniwersum "Igrzysk śmierci".

- Mam zasadę: z poczucia szacunku dla fanów każdego uniwersum, do którego "udaję się" jako tłumacz albo twórca dubbingu, staram się poznać je jak najlepiej, zrozumieć bohaterów, specyfikę świata, nazewnictwo. W przypadku adaptacji literatury, gier albo komiksów, a pracowałem już przy bardzo wielu, zawsze sięgam po materiał źródłowy, żeby wczuć się w dany świat - wyjaśnia.

W polskim dubbingu swoje głosy podłożyli między innymi Ignacy Liss jako Haymitch Abernathy oraz Mara Pawłowska w roli Lenore Dove Baird. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się Stanisław Biczysko (Coriolanus Snow), Piotr Polak (Plutarch Heavensbee), a także Dominika Kachlik (Maysilee Donner). Reżyserię polskiego udźwiękowienia powierzono mającej spore doświadczenie Joannie Węgrzynowskiej, która pracowała wcześniej przy takich hitach jak "Minecraft", "Barbie" oraz "Coco".

- Ci, którzy czytali "Wschód słońca w dniu dożynek", wiedzą, jak intensywna i pełna emocji podróż czeka nas w kinach. Reżyser Francis Lawrence i scenarzysta Billy Ray zrealizowali świetną i bardzo wierną adaptację powieści, z pełnym zrozumieniem dla ducha oryginału i idealnie trafionym castingiem. Młode trio – Joseph Zada (Haymitch), Mckenna Grace (Maysilee) i Whitney Peak (Lenore Dove), to aktorski strzał w dziesiątkę! - podsumowuje Fukiet.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Igrzyska śmierci" znowu w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć wszystkie części?

Oryginalna obsada filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Na ekranie w oryginalnej wersji językowej zobaczymy plejadę znanych nazwisk. W kluczowych rolach wystąpili Joseph Zada (Haymitch Abernathy) oraz Whitney Peak (Lenore Dove Baird). Na planie pojawili się także Ralph Fiennes wcielający się w prezydenta Coriolanusa Snowa, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee i Kelvin Harrison Jr. grający Beetee Latiera. Stawkę aktorską uzupełniają Maya Hawke (Wiress), Lili Taylor (Mags Flanagan), Elle Fanning (Effie Trinket), a także Kieran Culkin, który zagrał Caesara Flickermana.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Maxton Hall" kończy się na 3. sezonie. Zwiastun zapowiada dramat Ruby i Jamesa

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA