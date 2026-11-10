Wyciekł scenariusz nowego „Rancza”. Wiadomo, co stanie się z postaciami Kusego i Stacha Japycza

Fenomen serialu „Ranczo”. Historia Lucy Wilskiej i bliźniaków z Wilkowyj

Telewizyjna Jedynka rozpoczęła emisję kultowego dziś „Rancza” w 2006 roku, a produkcja szybko zyskała status jednego z najpopularniejszych polskich seriali komediowo-obyczajowych. Oś fabuły kręci się wokół losów Lucy Wilskiej, Amerykanki z polskimi korzeniami, która przyjeżdża do fikcyjnej i urokliwej wsi Wilkowyje, aby sprzedać odziedziczony po babci dworek. Kobieta zmienia jednak plany i postanawia na stałe osiedlić się na polskiej prowincji, co wywraca do góry nogami dotychczasową codzienność tamtejszej społeczności. Jednym z głównych wątków napędzających akcję jest też nieustający spór między dwiema najważniejszymi postaciami w gminie, czyli wójtem oraz jego bratem bliźniakiem pełniącym funkcję proboszcza, których podwójnie zagrał Cezary Żak.

Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP

Kiedy premiera 11. sezonu „Rancza”? Obsada i szczegóły „Zemsty wiedźm”

Dokładnie dziesięć lat po wyemitowaniu ostatniego odcinka słynna produkcja wraca na ekrany z jedenastym sezonem o podtytule „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Nowa odsłona będzie liczyć sześć odcinków, które mają ostatecznie zamknąć całą opowieść i rozwiązać otwarte dotąd wątki poszczególnych postaci. Scenariusz powstał w oparciu o koncepcje stworzone jeszcze przez nieżyjącego już autora oryginału, Andrzeja Grembowicza, który w branży posługiwał się pseudonimem Robert Brutter.

Ekipa filmowa pracowała na planie latem 2026 roku, realizując zdjęcia między innymi w Warszawie i Jeruzalu. Na ekrany powrócą doskonale znane widzom gwiazdy, a w swoich dawnych rolach pojawią się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś oraz Marta Chodorowska. Telewizyjną premierę pierwszego odcinka nowego sezonu zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku.

Wyciekł opis nowego sezonu „Rancza”. Zaskakująca fabuła pierwszego odcinka

W internetowym programie telewizyjnym przedwcześnie opublikowano streszczenie otwierającego odcinka nowej serii. Zdradzony przebieg wydarzeń okazał się dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.

Prezydent Kozioł, dawny wójt Wilkowyj, kończy swoją drugą kadencję jako Prezydent RP. Po stronie osiągnięć jest okazałe zero, więc chciałby coś po sobie zostawić, ale nie wie co. Tymczasem Lucy Wilska dochodzi do wniosku, że ktoś musiał rzucić na Polskę potężny urok, skoro - mimo sukcesów - wszyscy się tylko kłócą i kłócą. Babka sama jest za słaba na odczynianie tak potężnych uroków, ale jakby się zjechały babki z całego kraju, to wtedy kto wie? Postanawiają zorganizować sabat szeptuch w Wilkowyjach. Ponieważ między Warszawą a Wilkowyjami ciągle jeżdżą limuzyny rządowe, bo oprócz prezydenta mieszka tu jeszcze premier Czerepach, minister edukacji, czyli dawna dyrektorka szkoły oraz minister budownictwa, czyli Więcławski, ławeczkowicze postanawiają zarobić, prowokując wypadki z masowo kupowanymi rzęchami z okolicy. SOP-owcy poinstruowani przez Czerepacha wolą zapłacić za milczenie, więc interes się kręci. Tymczasem Kusy, przebywający w Paryżu na wernisażu, sugeruje Koziołowi, że mógłby na koniec kadencji ogłosić Kodeks Etyczny eliminujący z polityki pomówienia, insynuacje i obelgi. Dla Czerepacha to szok - Kodeks wyeliminuje wszystkie narzędzia, którymi posługuje się jak wirtuoz. Postanawia uniemożliwić powstanie Kodeksu, odizolowując prezydenta w jego domu od reszty świata. We wsi pojawia się niespodziewanie Japycz Trzeci, czyli czarna owca rodziny, kuzyn Ignacy. Twierdzi, że chciałby się na starość pojednać ze Stachem, ale Stach jest akurat w Ciechocinku w sanatorium i stanowczo zabrania Michałowej wpuszczania Ignacego pod ich wspólny dach. Michałowa nie ma pojęcia dlaczego. W trakcie sabatu babek okazuje się, że nikogo na Polskę żadnego uroku nie rzucił, po prostu sami to sobie robimy. Ale też Lucy dowiaduje się, że babki znają sekret dymu prawdy - jeśli człowiek się go nawdycha, po prostu musi, ale to musi przez godzinę mówić prawdę. Świta jej pewien pomysł. Ignacy za młodu był don juanem, mimo że się zestarzał, nadal wierzy w swój urok, a w oko wpadła mu Wioletka. Według jego opinii bardzo jej się podoba. Gdy Kusy przesyła z Paryża treść Kodeksu Etycznego, Czerepach dostaje apopleksji - jest gorzej niż się spodziewał. Postanawia więc porwać córkę prezydenta, Klaudię. Pech chce, że SOP-owcy zamiast Klaudii porywają Dorotkę, 19-letnią córkę Lucy i Kusego. Cała wieś się buntuje i zmierza pod dom Czerepacha, w którego piwnicy przetrzymywana jest Dorotka. Czerepach wymusza na prezydencie rezygnację z Kodeksu. Wprawdzie SOP-owcy się pomylili, ale on nie ma nic do stracenia - bez brudnej polityki jest nikim, więc dorwie Klaudię choćby z zemsty. Gdy wydaje się, że Czerepach zwycięży, w trakcie konferencji prasowej Czerepacha Lucy i Babka podpalają na taczce kupkę ziół i tak ustawiają taczkę, że Czerepach wdycha dym, kompromitując się ostatecznie. Michałowa odkrywa wreszcie, czemu Stach bał się Ignacego - po Wilkowyjach krąży plotka, że Wioletka uciekła z Ignacym, a Stach się bał, że Ignacy spróbuje mu odbić Michałową. Prawda jest jednak nieco inna i dosyć gorzka dla starzejących się lowelasów. Sukces z dymem prawdy w okiełznaniu Czerepacha sprawia, że wilkowyjskie komando rusza do stolicy. Zamierzają rozwalić ognisko prawdy w podziemiach Sejmu, w otworze wentylacyjnym. Prezydent Kozioł, obawiając się zamieszek, chce ich uprzedzić. Ale jego limuzynę zatrzymuje rozpłaszczony na szybie Pietrek - gdy zabrakło starych aut, Hadziuk i Solejuk rzucają na samochód znieczulonego alkoholem kolegę. Teraz dymu prawdy już nic nie powstrzyma.