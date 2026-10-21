Tak wyglądał casting Ilony Ostrowskiej do roli Lucy w "Ranczu". Aktorka obejrzała go po latach - zobacz reakcję!

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery niezwykle wyczekiwanego przez polskich widzów i widzki pierwszego odcinka 11. sezonu serialu Ranczo.

Przypominamy, że kultowa już w polskiej telewizji produkcja powraca nieco ponad dwadzieścia lat po premierze pierwszych odcinków - i dekadę po wyemitowaniu tych ostatnich. Przed nami sześć finałowych epizodów, które przedstawią nam losy mieszkańców Wilkowyj po latach i ostatecznie pożegnają publikę z ich ulubieńcami.

Ranczo: Zemsta Wiedźm zadebiutuje, oczywiście na antenie TVP1, już w niedzielę 6 grudnia. Czas się zbliża, co prawda jeszcze wielu szczegółów na temat serialu nie znamy, produkcja, twórcy i obsada za to chętnie wracają do przeszłości!

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

Ilona Ostrowska na castingu do "Rancza"! Tak aktorka zareagowała na nagranie

W poniedziałek 19 października na koncie Telewizji Polskiej na Facebooku pojawiła się rolka, przedstawiająca Ilonę Ostrowską, reagującą na pokazywane jej nagranie z jej castingu do Rancza.

Na taśmie, którą dostrzegają także Internauci, widać aktorkę w trakcie przesłuchania. Co ciekawe, "z offu" słychać również głos Cezarego Żaka! Artyści odgrywają dialog, który potem mogliśmy usłyszeć w odcinku 9. pierwszego sezonu, czyli "Odwyk i antykoncepcja".

Ilona Ostrowska jest wyraźnie zaskoczona nagraniem, ale reaguje na nie z dużym uśmiechem. Widać, że aktorka nie może wyjść z podziwu nad tym, co robiła na castingu sprzed ponad 20 lat! Odtwórczyni roli Lucy komentuje m.in. kultowy już dziś akcent głównej postaci Rancza. Ostrowska dodaje, że była przekonana, że na przesłuchaniu mówiła, ale z... akcentem niemieckim! Jak mówi, ostatecznie okazało się, że wcale nie było tak źle!

Zobacz nagranie: