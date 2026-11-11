To najsłynniejsza polska komedia? Odpowiedz na 10 pytań z filmu "Sami Swoi" w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-11 15:45

W polskiej kinematografii nie brak tytułów, które zasłużyły sobie na miano kultowych i do których wciąż bardzo chętnie wracają nowe pokolenia widzów. Jedną z takich produkcji jest właśnie legendarna już komedia "Sami Swoi", która zdaje się właśnie przeżywa swoją drugą młodość. Jak dobrze pamiętasz film z 1967 roku? Sprawdź się!

Sami Swoi
Autor: Kadr z filmu "Sami Swoim" (1967)/Film Polski - Muzeum Kinematografii w Łodzi/ Archiwum prywatne

Współpraca Andrzeja Mularczyka i Sylwestra Chęcińskiego była czymś dość niespodziewanym dla polskiego kina. Autor m.in. słuchowisk radiowych i młody reżyser, odpowiadający chociażby za dramaty Agnieszka 46 Katastrofa połączyli siły, by stworzyć, jak się szybko okazało, jedną z najważniejszych komedii w historii polskiego kina. Mularczyk oparł swój scenariusz na własnych przeżyciach, a konkretnie konflikcie swojego wuja z jedną z rodzin z sąsiedztwa. a w głównych rolach obsadził Wacława Kowalskiego i Władysława Hańczę, którym towarzyszyli Zdzisław Karczewski, Jerzy Janeczek, Ilona Kuśmierska Natalia Szymańska. Początkowo produkcja planowała była pod tytułem I było święto, ostatecznie jednak trafiła ona na ekrany jako Sami Swoi. Film niemal natychmiast po premierze zyskał bardzo duże uznanie widowni, która często odczytywało ją jako film wywrotowy, wymierzony we władzę, a także krytyków, którzy zwrócili uwagę chociażby na motyw, charakterystyczny dla Zemsty Aleksandra Fredry. 

Świętokrzyskie. Na planie filmu "Sami swoi. Początek" w Muzeum Wsi Kieleckiej

Choć od premiery filmu minie za chwilę 60 lat, to wciąż cieszy się on ogromnym uznaniem i regularnie emitowany jest w telewizji. Jak dobrze znasz przygody Karguli i Pawlaków? Czas sprawdzić w quizie:

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