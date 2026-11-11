Christina Applegate szuka przyczyn tajemniczej choroby. Podejrzewa zatrucie implantami piersi

Christina Applegate pokonała raka piersi. Przeszła obustronną mastektomię

Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej rola Kelly Bundy w kultowym serialu "Świat według Bundych". Christina Applegate ma w swoim dorobku także występy w innych popularnych filmach, takich jak "Ostrożnie z dziewczynami", "Szkoła stewardes" oraz "Goście w Ameryce", gdzie zagrała u boku Jeana Reno. Jej ostatnią ekranową kreacją był udział w produkcji platformy Netflix pod tytułem "Już nie żyjesz".

Gwiazda usłyszała diagnozę nowotworu piersi w wieku zaledwie 37 lat, na szczęście zmiany wykryto na bardzo wczesnym etapie. Dalsza diagnostyka ujawniła u niej obecność mutacji genowej BRCA1, która znacząco podnosi ryzyko raka piersi i jajnika. Te wyniki skłoniły Christinę Applegate do poddania się obustronnej mastektomii, po której przeszła zabieg rekonstrukcji.

Po wygranej walce z chorobą aktorka skupiła się na życiu prywatnym. W 2011 roku na świat przyszła jej córka Sadie Grace, a dwa lata później, po pięciu latach narzeczeństwa, gwiazda wzięła ślub z holenderskim muzykiem Martynem LeNoble. Aby dodatkowo zminimalizować ryzyko nawrotu nowotworu, w 2017 roku poddała się operacji usunięcia jajników oraz jajowodów.

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Christina Applegate ma stwardnienie rozsiane? Aktorka podejrzewa zatrucie implantami

W 2021 roku artystka poinformowała opinię publiczną, że lekarze wykryli u niej stwardnienie rozsiane. Ta przewlekła choroba atakująca ośrodkowy układ nerwowy bardzo często prowadzi do trwałej niepełnosprawności. Z uwagi na nasilające się i poważne objawy neurologiczne Christina Applegate musiała zakończyć karierę zawodową.

Ostatnio wyszło jednak na jaw, że postawiona przed pięcioma laty diagnoza była całkowicie błędna. Ta informacja mocno wstrząsnęła aktorką. Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych pozwoliło wykluczyć stwardnienie rozsiane, ale medycy wciąż nie potrafią określić, co właściwie wywołuje u Applegate tak silne dolegliwości.

Gwiazda współtworzy podcast "MeSsy", w którym otwarcie przyznała, że minione lata były dla niej prawdziwym koszmarem. W najnowszym odcinku audycji głośno zastanawiała się nad źródłem swoich problemów zdrowotnych, upatrując możliwej przyczyny choroby w posiadanych implantach piersi.

Myślę o tym od lat. Czy to zatrucie implantami? Bo miałam mastektomię w 2008 r. i od dawna powinnam je wymienić. Przez ostatnie pięć lat czy ile tam, myślałam: a co jeśli przeciekają i mnie trują? - rozmyślała aktorka.

Aktorka zapoznała się już z literaturą naukową na ten temat i planuje szczegółowo skonsultować te podejrzenia ze swoimi lekarzami.

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