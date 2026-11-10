"Campus Drivers" ma inne zakończenie niż w książce. Aktorka mówi o przyszłości Lois i Lane'a

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-11-10 17:06

Nowy serial Prime Video pt. "Campus Drivers" to kolejna ekranizacja hitu BookToka. Zaledwie kilka dni po debiucie produkcja podbija media społecznościowe, wzbudzając powszechny zachwyt miłośników książki. Wyjątek stanowią jednak ostatnie minuty finału, w których scenarzyści odebrali głównym bohaterom ich szczęśliwe zakończenie. Do zmiany względem oryginału odniosła się autorka książki, C.S. Quill, natomiast odtwórczyni roli Lois zdradziła swoje przypuszczenia dotyczące dalszych losów serialowej pary.

Lois i Lane z serialu Campus Drivers patrzą na siebie przy samochodzie. O finale produkcji przeczytasz na EskaRock.
Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Francuska produkcja "Campus Drivers" powstała na bazie pierwszej części cyklu autorstwa C.S. Quill. Serial miał swoją premierę w piątek 6 listopada i choć wiernie oddaje klimat książki, finał pierwszej serii wywołał ogromne zaskoczenie wśród widzów.

"Campus Drivers" zmienia zakończenie książki. C.S. Quill komentuje finał serialu

Otwierająca cykl powieść o podtytule "Fast Lane" ma optymistyczny finał. Główni bohaterowie, w których w serialu wcielają się Carmen Kassovitz i Baptiste Masseline, rozwiązują swoje problemy, dochodzą do porozumienia i przysłowiowo "odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca". Scenarzyści serialu postanowili jednak inaczej poprowadzić ten wątek. W adaptacji Lois i Lane faktycznie wracają do siebie, lecz matka chłopaka szybko zmusza go do opuszczenia kraju. Zamykająca pierwszy sezon scena pokazuje, jak biedna Lois odkrywa, że Lane wyjechał i "zapomniał" ją o tym poinformować.

Autorka literackiego pierwowzoru C.S. Quill nie ukrywa, że jako książkowa purystka początkowo z dużym dystansem traktowała modyfikacje fabuły. "Jestem zapaloną czytelniczką i z pewnością należę do grona bardzo, bardzo wymagających odbiorców. Miałam swoje oczekiwania i zanim zaczęłam pracować przy tego typu projektach, nie potrafiłam zrozumieć, skąd w ogóle biorą się różnice między książką a filmem" - tłumaczy pisarka w rozmowie z serwisem TF1 Info, po czym dodaje, że z czasem zrozumiała, że serial to zupełnie inne medium niż książka i zmiany zawsze będą nieuniknione.

- Podchodziłam do tego bardzo nieprzychylnie. Miałam pewne obawy. W wydawnictwie jestem przyzwyczajona do konkretnego zespołu, a tutaj nie wiedziałam, z kim przyjdzie mi współpracować. Poza tym mam dość wybuchowy charakter. [...] Chcę jednak przekazać coś moim czytelnikom: pamiętajcie, że adaptacja wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Książki nie da się po prostu skopiować.

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Czy Lois i Lane z "Campus Drivers" będą razem? Carmen Kassovitz o losach pary

Widzowie zastanawiają się teraz, czy to definitywny koniec uczucia łączącego tę dwójkę. Kolejna część cyklu "Campus Drivers" opowiada przecież o perypetiach zupełnie innych postaci, czyli Donovana oraz Carrie. Oznacza to, że w ewentualnym drugim sezonie dotychczasowi główni bohaterowie powinni pełnić jedynie role drugoplanowe. Grająca postać Lois Carmen Kassovitz uspokaja jednak fanów i przekonuje, że - jej zdaniem - wątek ulubieńców publiczności doczeka się typowego dla romansów, szczęśliwego finału.

- Uważam, że trzeba wybaczać ludziom. Wybaczenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że ona [Lois] to zrobi. Ja bym wybaczyła. Myślę, że tak właśnie postąpi, ponieważ zna jego słabości i wie, z czym się zmaga, poza tym to bardzo, bardzo bystra dziewczyna. Nie odrzuci go tak po prostu. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła tak postąpić - przyznała aktorka w wywiadzie dla Speaking to Swooon.

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