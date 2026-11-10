"Campus Drivers" ma inne zakończenie niż w książce. Aktorka mówi o przyszłości Lois i Lane'a

Francuska produkcja "Campus Drivers" powstała na bazie pierwszej części cyklu autorstwa C.S. Quill. Serial miał swoją premierę w piątek 6 listopada i choć wiernie oddaje klimat książki, finał pierwszej serii wywołał ogromne zaskoczenie wśród widzów.

"Campus Drivers" zmienia zakończenie książki. C.S. Quill komentuje finał serialu

Otwierająca cykl powieść o podtytule "Fast Lane" ma optymistyczny finał. Główni bohaterowie, w których w serialu wcielają się Carmen Kassovitz i Baptiste Masseline, rozwiązują swoje problemy, dochodzą do porozumienia i przysłowiowo "odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca". Scenarzyści serialu postanowili jednak inaczej poprowadzić ten wątek. W adaptacji Lois i Lane faktycznie wracają do siebie, lecz matka chłopaka szybko zmusza go do opuszczenia kraju. Zamykająca pierwszy sezon scena pokazuje, jak biedna Lois odkrywa, że Lane wyjechał i "zapomniał" ją o tym poinformować.

Autorka literackiego pierwowzoru C.S. Quill nie ukrywa, że jako książkowa purystka początkowo z dużym dystansem traktowała modyfikacje fabuły. "Jestem zapaloną czytelniczką i z pewnością należę do grona bardzo, bardzo wymagających odbiorców. Miałam swoje oczekiwania i zanim zaczęłam pracować przy tego typu projektach, nie potrafiłam zrozumieć, skąd w ogóle biorą się różnice między książką a filmem" - tłumaczy pisarka w rozmowie z serwisem TF1 Info, po czym dodaje, że z czasem zrozumiała, że serial to zupełnie inne medium niż książka i zmiany zawsze będą nieuniknione.

- Podchodziłam do tego bardzo nieprzychylnie. Miałam pewne obawy. W wydawnictwie jestem przyzwyczajona do konkretnego zespołu, a tutaj nie wiedziałam, z kim przyjdzie mi współpracować. Poza tym mam dość wybuchowy charakter. [...] Chcę jednak przekazać coś moim czytelnikom: pamiętajcie, że adaptacja wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Książki nie da się po prostu skopiować.

PRZECZYTAJ TEŻ: Jane Austen znów na ekranach. Po sukcesie "Tej innej siostry Bennet" powstaje serial o innej pomijanej dotąd bohaterce

Czy Lois i Lane z "Campus Drivers" będą razem? Carmen Kassovitz o losach pary

Widzowie zastanawiają się teraz, czy to definitywny koniec uczucia łączącego tę dwójkę. Kolejna część cyklu "Campus Drivers" opowiada przecież o perypetiach zupełnie innych postaci, czyli Donovana oraz Carrie. Oznacza to, że w ewentualnym drugim sezonie dotychczasowi główni bohaterowie powinni pełnić jedynie role drugoplanowe. Grająca postać Lois Carmen Kassovitz uspokaja jednak fanów i przekonuje, że - jej zdaniem - wątek ulubieńców publiczności doczeka się typowego dla romansów, szczęśliwego finału.

- Uważam, że trzeba wybaczać ludziom. Wybaczenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że ona [Lois] to zrobi. Ja bym wybaczyła. Myślę, że tak właśnie postąpi, ponieważ zna jego słabości i wie, z czym się zmaga, poza tym to bardzo, bardzo bystra dziewczyna. Nie odrzuci go tak po prostu. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła tak postąpić - przyznała aktorka w wywiadzie dla Speaking to Swooon.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Maxton Hall" kończy się na 3. sezonie. Zwiastun zapowiada dramat Ruby i Jamesa