Gwiazdy komedii "Pieniądze to nie wszystko" po latach. Tak zmienili się aktorzy od czasu premiery

Film "Pieniądze to nie wszystko" skończył 25 lat. O czym opowiada komedia Juliusza Machulskiego?

Początek obecnego stulecia przyniósł w polskim kinie wiele tytułów, które widzowie wspominają z sentymentem do dziś. Jednym z nich jest komedia "Pieniądze to nie wszystko", wyreżyserowana przez Juliusza Machulskiego, która trafiła na ekrany kin dokładnie 5 stycznia 2001 roku. Choć od dnia premiery minęło już ponad 25 lat, produkcja ta nadal stanowi niezwykle trafny obraz polskich realiów z tamtego okresu.

Osią scenariusza są perypetie 50-letniego przedsiębiorcy Tomasza Adamczyka. Mężczyzna odbiera prestiżową nagrodę dla lidera small-biznesu i rusza w drogę powrotną do domu, na której natrafia na protest rolników. Próbując ominąć blokadę przez las, bohater ulega poważnemu wypadkowi. Rankiem poszkodowanego biznesmena odnajdują zdesperowani mieszkańcy pobliskiego, upadłego PGR-u. Pozbawieni jakichkolwiek perspektyw ludzie decydują się uwięzić bogacza i zażądać od jego bliskich ogromnego okupu. Twórca filmu w ten pełen humoru i błyskotliwy sposób skonfrontował rodzący się, wielkomiejski kapitalizm z pogrążoną w ogromnym bezrobociu polską prowincją.

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Marek Kondrat, Stanisława Celińska i Andrzej Chyra. Obsada filmu "Pieniądze to nie wszystko"

O ostatecznym sukcesie tej dynamicznej komedii przesądzili przede wszystkim doskonale dobrani odtwórcy ról, którzy z pasją wykreowali barwne i wyraziste postacie. Na planie spotkała się ścisła czołówka artystów polskiego kina, a udział każdego z nich miał ogromny wpływ na końcowy kształt dzieła. Te wybitne popisy aktorskie na stałe zapisały się w pamięci publiczności.

W głównego bohatera, czyli nieco zagubionego, lecz bardzo zaradnego i przebiegłego biznesmena Tomasza Adamczyka, brawurowo wcielił się Marek Kondrat .

. Jedną z najbardziej charakterystycznych i komicznych kreacji stworzyła Stanisława Celińska jako pani Ala , doskonale ukazując przy tym mentalność oraz duszę lokalnej społeczności.

, doskonale ukazując przy tym mentalność oraz duszę lokalnej społeczności. Twarzą zdesperowanych pracowników zlikwidowanego gospodarstwa rolnego stał się na ekranie Sylwester Maciejewski, który zagrał Bogumiła Maślankę .

. Wyrachowanego, cynicznego i całkowicie bezwzględnego szwagra głównego bohatera, czyli Wiesława Turkota, odegrał Andrzej Chyra .

. W roli Natalii Turkot-Adamczyk, będącej żoną uprowadzonego przedsiębiorcy, wystąpiła na ekranie Magdalena Wójcik .

. Mnóstwo swobodnego i naturalnego humoru wniósł do produkcji Cezary Kosiński wcielający się w Andrzeja Gołąbka .

. Galerię wyrazistych bohaterów drugoplanowych znakomicie uzupełniła Hanna Mikuć, która pojawiła się jako pani Janinka.

Jak dziś wyglądają aktorzy z filmu "Pieniądze to nie wszystko"? Metamorfozy gwiazd po latach

Choć czas płynie nieubłaganie, dla wielu rodzimych artystów okazał się on nadzwyczaj łaskawy. Od kinowego debiutu produkcji upłynęło już ćwierć wieku, co stanowi wystarczająco długi okres, by w życiu i wyglądzie aktorów zaszły ogromne zmiany. Niektórzy członkowie tej znakomitej obsady zdecydowali się już przejść na zawodową emeryturę i wycofać z show-biznesu, podczas gdy inni przeszli przez te dekady spektakularne metamorfozy wizerunkowe.

Porównanie archiwalnych ujęć z planu ze współczesnymi zdjęciami pokazuje, jak długą drogę przebyli odtwórcy ról z tej popularnej komedii. Upływające lata wypisały na twarzach artystów zupełnie nowe historie życiowe, zmieniając ich rysy, sylwetki, fryzury oraz sposób ubierania się. Część z nich nadal ma w oku dawny, młodzieńczy błysk, inni natomiast zwracają uwagę całkowicie nowym wizerunkiem, siwizną oraz dojrzałością. Tę niezwykle ciekawą przemianę wizualną najlepiej obrazuje przygotowana poniżej galeria zdjęć. Zobacz na własne oczy, jak gwiazdy kinowego hitu prezentowały się przed laty, a jak wyglądają dzisiaj.