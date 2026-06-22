Kultowe teksty z filmu "Sami Swoi". Czy dokończysz je wszystkie w quizie?

Film Sami Swoi miał swoją premierę we wrześniu 1967 roku. Za jego kamerą stanął Sylwester Chęciński, scenariusz zaś napisał Andrzej Mularczyk. Produkcja bardzo szybko spotkała się z powszechnym uznaniem, nic więc dziwnego, że na fali sukcesu, twórcy zdecydowali się stworzyć jeszcze dwie części. Dalsze losy skonfliktowanych ze sobą rodzin Pawlaków i Karguli zostały pokazane w filmach Nie ma mocnych z 1974 roku i Kochaj albo rzuć, który trafił na wielkie ekrany trzy lata później. Wszystkie te produkcje, mimo upływu ponad pięćdziesięciu pięciu lat, wciąż cieszą się dużą popularnością, o czym świadczy ich skoloryzowanie w 2001 roku przez hollywoodzką firmę Dynacs Digital Studios na zlecenie Polsatu i Studia Filmowego „Oko”. Nie można także zapomnieć o tym, iż obecnie powstaje prequel Samych Swoich w reżyserii Artura Żmijewskiego, do którego scenariusz napisał sam Andrzej Mularczyk.

Kultowe komedie PRL. Część 1.Groby aktorów filmów Sami swoi, Jak rozpętałem II wojnę światową. Niezapomniani

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