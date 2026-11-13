Paapa Essiedu zagra Snape'a w nowym „Harrym Potterze”. Aktor otrzymywał groźby śmierci

Fenomen „Harry'ego Pottera”. Od książek J.K. Rowling do hitów kinowych

Cykl powieści o młodym czarodzieju, stworzony przez J.K. Rowling, liczy siedem tomów opublikowanych w latach 1997-2007. Książki przedstawiające naukę w Hogwarcie oraz walkę z Lordem Voldemortem rozeszły się na całym świecie w nakładzie przekraczającym 600 milionów egzemplarzy.

Literacki pierwowzór doczekał się ekranizacji zrealizowanej przez wytwórnię Warner Bros., która w latach 2001-2011 wypuściła do kin łącznie osiem filmów, dzieląc finałową odsłonę na dwie części. Kinowa seria przyniosła ponad 7,7 miliarda dolarów zysku i otworzyła drzwi do wielkiej kariery młodym aktorom, takim jak Daniel Radcliffe, Emma Watson oraz Rupert Grint.

Serial „Harry Potter” na platformie Max. Data premiery i szczegóły produkcji

Platforma Max (HBO) przygotowuje nową wersję przygód czarodzieja, a premiera serialu „Harry Potter” ma odbyć się w grudniu 2026 roku. Twórcy zapowiadają wierną adaptację wszystkich siedmiu tomów autorstwa J.K. Rowling. Każdy sezon zostanie poświęcony jednej książce, dzięki czemu na ekranie pojawią się wątki pominięte wcześniej w wersjach kinowych.

Funkcję głównej scenarzystki i prowadzącej serię powierzono Francesce Gardiner, natomiast za kamerą stanie m.in. Mark Mylod. Producentką wykonawczą projektu została sama J.K. Rowling, a w głównych bohaterów wcieli się zupełnie nowa obsada dziecięca. Zdjęcia do poszczególnych sezonów będą realizowane w krótkich odstępach czasu, co pozwoli uniknąć widocznych różnic wieku u młodych aktorów i sprawi, że publiczność będzie dorastać razem z postaciami.

"Harry Potter" - obsada po latach. Co robią dziś aktorzy? | To się kręci

Paapa Essiedu jako Severus Snape. Aktor otrzymuje groźby śmierci przez rolę w „Harrym Potterze”

W postać Severusa Snape'a w nadchodzącej produkcji wcieli się Brytyjczyk Paapa Essiedu. Aktor dorastał w Londynie, jednak w wielu wywiadach podkreślał, że samotnie wychowywała go pochodząca z Ghany matka. Kobieta marzyła dla syna o stabilnym zawodzie, lecz on wybrał aktorstwo. Już jego wcześniejsza rola Hamleta wywołała wśród widzów dyskusje dotyczące koloru skóry, ale skala tamtych komentarzy była znacznie mniejsza niż po ogłoszeniu obsady „Harry'ego Pottera”. W rozmowie z magazynem „Vanity Fair” Paapa Essiedu zapewnił, że nie zamierza tworzyć postaci na nowo ani ścigać się z legendarną kreacją Alana Rickmana z filmowej serii.

„Każdy, kto kiedykolwiek spotkał Alana, rozmawiał z nim lub się z nim przyjaźnił, kontaktował się ze mną i opowiadał o tym, co Alan pomyślałby o tym wyborze. Jest tyle dobroci i naprawdę czuję ich wsparcie” - powiedział w rozmowie z magazynem.

Młody brytyjski aktor przyznał, że dotarły do niego liczne głosy krytyki po ogłoszeniu angażu, mimo że nikt nie miał jeszcze okazji zobaczyć go na ekranie w tej roli. Ataki nie dotyczyły jednak warsztatu artystycznego, lecz wyglądu, a niektórzy fani posunęli się nawet do wysyłania aktorowi gróźb śmierci.

„Są też tacy, którzy mówią: »Jesteś zły, bo jesteś czarny«, co, moim zdaniem, jest rasistowskie [...] »Jesteś zły, bo jesteś czarny«. Ale istnieje wrogość na tle rasowym” - wyznał Paapa Essiedu w rozmowie z „Vanity Fair”.

Najbardziej zagorzali miłośnicy uniwersum oskarżają nową obsadę o próbę zrujnowania kultowej historii. Sam Paapa Essiedu stanowczo odpiera te zarzuty i podkreśla, że nie ma takich intencji.

Wiele emocji wokół produkcji budzi także postać samej J.K. Rowling, od której część fanów odwróciła się z powodu jej zachowań uznanych za nietolerancyjne. Mimo że autorka odpiera te oskarżenia i zaprzecza posiadaniu takich poglądów, wielu dawnych wielbicieli całkowicie ją skreśliło. Z kolei Essiedu niedługo po otrzymaniu roli w serialu sygnował swoim nazwiskiem liczne listy wspierające społeczności LGBTQ+. Pytany o pisarkę, konsekwentnie unika tematu lub wprost odmawia komentarza. W wywiadzie dla „Vanity Fair” zaznaczył jedynie, że jest wdzięczny J.K. Rowling za to, że nie chciała go zwolnić, gdy po ogłoszeniu jego angażu wylała się na niego fala hejtu.