Nowy sezon "Rancza". Marta Chodorowska zdradza dalsze losy Klaudii i Fabiana

Fenomen serialu "Ranczo" i dziesięć sezonów na antenie TVP1

Emisja serialu "Ranczo" ruszyła na antenie TVP1 w 2006 roku, a produkcja błyskawicznie zdobyła status jednego z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowo-komediowych. Oś fabularną stanowią perypetie Amerykanki polskiego pochodzenia, Lucy Wilskiej. Kobieta przybywa do małej, fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, aby sprzedać dworek w spadku po babci, jednak ostatecznie osiedla się tam na stałe i całkowicie zmienia życie lokalnej społeczności. Istotnym elementem opowieści jest także nieustanny konflikt dwóch najbardziej wpływowych mieszkańców wsi, czyli wójta i jego brata bliźniaka, miejscowego proboszcza, w których podwójną rolę wcielił się Cezary Żak.

Twórcy przygotowali w sumie 10 sezonów liczących łącznie 130 odcinków, a także pełnometrażową produkcję kinową pod tytułem "Ranczo Wilkowyje". Pierwotna emisja telewizyjna dobiegła końca w listopadzie 2016 roku.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

"Ranczo. Zemsta wiedźm". Kiedy premiera 11. sezonu?

Dokładnie po dekadzie od zakończenia emisji kultowy serial wraca z 11. sezonem zatytułowanym "Ranczo. Zemsta wiedźm". Nadchodząca seria będzie liczyć 6 finałowych epizodów, których celem jest zamknięcie wszystkich rozpoczętych wcześniej wątków. Scenariusz powstał na bazie tekstów, które pozostawił po sobie zmarły autor Andrzej Grembowicz, znany szerzej pod pseudonimem Robert Brutter.

Ekipa filmowa pracowała na planie nowych odcinków latem 2026 roku, realizując zdjęcia między innymi w Jeruzalu oraz w Warszawie. Widzowie ponownie zobaczą aktorów z oryginalnej obsady, w tym Cezarego Żaka, Ilonę Ostrowską, Artura Barcisia i Martę Chodorowską. Telewizyjną premierę pierwszego odcinka kontynuacji zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku.

28

Marta Chodorowska o nowym "Ranczu". Co czeka Klaudię i Fabiana?

W ostatnim czasie do sieci wyciekł scenariusz otwierającego odcinka nowej serii "Rancza", co ujawniło zamysł twórców dotyczący postaci Kusego oraz jednego z Japyczów. Światło dzienne ujrzały również informacje o wątku córki byłego wójta. Marta Chodorowska w wywiadzie dla VOX FM otwarcie opowiedziała o przemianie swojej bohaterki Klaudii w nadchodzącej odsłonie produkcji.

„To było dosyć trudne zadanie, bo musiałam być nadal Klaudią, ale dziesięć lat później. I wyobrażenie sobie – no bo pewne postaci wcześniej były już ukształtowane, jak choćby Solejukowa, czy nie wiem, czy cała ławeczka, no to te postaci już są. A Klaudia była taką postacią, która się cały czas przekształcała, która szukała siebie. Cały czas w tych wszystkich odcinkach, aż do ostatniej serii właściwie jeszcze była młodą osobą, która trochę do końca jeszcze nie ma kształtu. A tu wiedziałam, że przesuwamy się te dziesięć lat i tu już jest kobieta w pełni ukształtowana. To nie do końca jest ta sama Klaudia, no bo to jest Klaudia, która wreszcie siebie odnalazła, która jest już żoną i matką. Musiałam zachować to szaleństwo Klaudii, będąc jednak już starszą osobą” – wyjaśniła aktorka w rozmowie z VOX FM.

Dziennikarze serwisu VOX FM zapytali również o to, jak wiele miejsca w nowym "Ranczu" poświęcono wątkowi macierzyństwa Klaudii. W tej kwestii aktorka nie przekazała optymistycznych wieści.

„Nie było aż takiego materiału, żeby pokazać Klaudię jako matkę. Prędzej nasze relacje z Fabianem i to, jak ona nadal patrzy na świat teraz. Cieszy mnie bardzo to, że nadal pozostała taką szaloną osobą, która jednak nie traci wiary w to, że można ten świat starać się zmieniać albo przynajmniej mówić głośno o tym, że powinno coś wyglądać inaczej” – powiedziała Chodorowska dla VOX FM.