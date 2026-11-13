Roger Waters się rozwodzi! Małżeństwo 83-letniego muzyka potrwało 5 lat

Świat właśnie obiegły dość niespodziewane informacje, dotyczące Rogera Watersa. Jak przekazał magazyn "People" uznany muzyk, basista i współzałożyciel legendarnej formacji Pink Floyd rozwodzi się!

To Waters miał złożyć 10 listopada do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku pozew, który, zgodnie z aktami, zakwalifikowany został jako "sporny". Oznacza to, że pomiędzy basistą a jego wciąż jego obecną małżonką Kamilah Chavis pozostają jedna lub więcej nierozwiązanych spraw.

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Skomplikowane życie prywatne Rogera Watersa

Roger Waters i Kamilah Chavis wzięli ślub w październiku 2021 roku, gdy muzyk miał już 78 lat. On sam publicznie mówił o tym, że w końcu jest bardzo szczęśliwy, że znalazł kogoś wartościowego, kto kroczy u jego boku.

Kamilah Chavis była piątą żoną artysty. Po raz pierwszy wziął on ślub w 1969 roku z Judith Trim, z którą nie doczekał się dzieci i z którą rozstał się w 1975 roku. Już rok później poślubił Carolyne Christie, z którą ma dwoje dzieci, w tym syna Harry'ego Watersa, który jak ojciec został muzykiem. Roger i Carolyne rozstali się w 1992 roku - i ponownie już rok później Waters zawarł trzecie małżeństwo, tym razem z Priscillą Phillips, z którą doczekał się syna. Po rozwodzie w 2001 roku muzyk wziął czwarty ślub w 2012 roku, po aż ośmiu latach od zaręczyn z aktorką Laurie Durning, z którą rozwiódł się już trzy lata później.

Przypominamy, że w 2027 roku do Polski zawita właśnie Harry Waters. Syn słynnego współzałożyciela Pink Floyd zagra na warszawskim Torwarze 30 maja 2027 roku w ramach projektu " „LEGACY — A Pink Floyd Show”. Choć za całą koncepcją stoi Roger Waters, to właśnie Harry obejmie funkcję dyrektora muzycznego i lidera zespołu.

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