Roger Waters się rozwodzi! Małżeństwo 83-letniego muzyka potrwało 5 lat

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-13 12:05

Spodziewaliście się raczej informacji o jakiś muzycznych nowościach od Rogera Watersa? Nie tym razem! Okazuje się, że współzałożyciel Pink Floyd musi się teraz skupić także na nieco bardziej prywatnej sferze swojego życia. Jak informują zagraniczne media, 83-latka czeka rozwód! Małżeństwo Rogera Watersa potrwało 5 lat.

Roger Waters śpiewa przy mikrofonie z gitarą na scenie. O jego głośnym rozwodzie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Andrés Ibarra/ CC BY-SA 4.0

Świat właśnie obiegły dość niespodziewane informacje, dotyczące Rogera Watersa. Jak przekazał magazyn "People" uznany muzyk, basista i współzałożyciel legendarnej formacji Pink Floyd rozwodzi się!

To Waters miał złożyć 10 listopada do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku pozew, który, zgodnie z aktami, zakwalifikowany został jako "sporny". Oznacza to, że pomiędzy basistą a jego wciąż jego obecną małżonką Kamilah Chavis pozostają jedna lub więcej nierozwiązanych spraw.

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Skomplikowane życie prywatne Rogera Watersa

Roger Waters i Kamilah Chavis wzięli ślub w październiku 2021 roku, gdy muzyk miał już 78 lat. On sam publicznie mówił o tym, że w końcu jest bardzo szczęśliwy, że znalazł kogoś wartościowego, kto kroczy u jego boku.

Kamilah Chavis była piątą żoną artysty. Po raz pierwszy wziął on ślub w 1969 roku z Judith Trim, z którą nie doczekał się dzieci i z którą rozstał się w 1975 roku. Już rok później poślubił Carolyne Christie, z którą ma dwoje dzieci, w tym syna Harry'ego Watersa, który jak ojciec został muzykiem. Roger i Carolyne rozstali się w 1992 roku - i ponownie już rok później Waters zawarł trzecie małżeństwo, tym razem z Priscillą Phillips, z którą doczekał się syna. Po rozwodzie w 2001 roku muzyk wziął czwarty ślub w 2012 roku, po aż ośmiu latach od zaręczyn z aktorką Laurie Durning, z którą rozwiódł się już trzy lata później.

Przypominamy, że w 2027 roku do Polski zawita właśnie Harry Waters. Syn słynnego współzałożyciela Pink Floyd zagra na warszawskim Torwarze 30 maja 2027 roku w ramach projektu " „LEGACY — A Pink Floyd Show”. Choć za całą koncepcją stoi Roger Waters, to właśnie Harry obejmie funkcję dyrektora muzycznego i lidera zespołu.

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