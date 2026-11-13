Kultowa biografia Petera Steele'a i Type O Negative wraca do sprzedaży!

Nowojorska formacja Type O Negative dowodzona przez charyzmatycznego i obdarzonego głębokim głosem Petera Steele'a, to ikona gotyckiego metalu. Powstała pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Największe triumfy święciła w kolejnej dekadzie. Zespół pozostawił po sobie siedem albumów. Historia Type O Negative dobiegła końca w kwietniu 2010. Wówczas zmarł Steele (wokalista i basista odszedł w wieku zaledwie 48 lat). Po tym wydarzeniu pozostali muzycy nie wrócili już na scenę pod znanym szyldem. Nie zmienia to faktu, że twórczość amerykańskiej grupy cały czas jest żywa.

Świadczy o tym fakt, że na polski rynek powraca Zgniła zieleń, książka autorstwa Macieja Krzywińskiego.

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Przez długi czas zdobycie egzemplarza z pierwszego wydania graniczyło z cudem lub wiązało się z koniecznością wydania małej fortuny na portalach aukcyjnych. Teraz ten problem znika – wydawnictwo InRock oficjalnie ogłosiło wznowienie kultowej pozycji poświęconej życiu i twórczości Petera Steele'a oraz jego zespołów. Nie tylko Type O Negative, ale także Fallout i Carnivore.

Oto za oknami wżera się w świat i naszą świadomość mroczna polska jesień. Czy jest coś, co mogłoby do niej pasować lepiej niż "Zgniła zieleń" Macieja Krzywińskiego? Type O Negative i powolna agonia natury, która dopiero za wiele miesięcy odrodzi się na nowo - tak właśnie wyobrażamy sobie udany zimny, deszczowy wieczór. Autorem nowej, fenomenalnej okładki jest Dawid Boldys –czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Premierę Zgniłej zieleni zaplanowano na 16 listopada 2026. Przedsprzedaż całości już trwa na stronie wydawnictwa.

Koncert Type O Negative z Przystanku Woodstock trafił do sieci. I to w wersji 4K!

Są takie koncerty, które z biegiem lat obrosły prawdziwym mitem. Jednym z nich bez wątpienia był gęsty, mroczny i przepełniony niesamowitą energią występ Type O Negative na Przystanku Woodstock w 2007 roku. Jakiś czas temu zapis tego koncertu trafił do sieci, na kanał Kręcioła TV na YouTubie. I to w dodatku w znakomitej jakości!

Wspomniany występ odbył się w nocy z 3 na 4 sierpnia 2007 w Kostrzynie nad Odrą w ramach promocji Dead Again, ostatniego studyjnego albumu Type O Negative. Muzycy łącznie zaprezentowali set składający się z ośmiu kompozycji. Największy aplauz wzbudziły Black No. 1 (Little Miss Scare-All) i Christian Woman, czyli legendarne utwory z kultowego Bloody Kisses (1993). Był to ostatni koncert Type O Negative w Polsce. Wcześniej grupa wystąpiła w naszym kraju w 1996 (Poznań) oraz 2003 i 2007 (Warszawa).

Oto ciekawostki o albumie October Rust od Type O Negative: