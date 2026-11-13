Poznaliśmy skład Download Festival 2027! Wizyt których zespołów możemy się jeszcze spodziewać w Polsce?

Już od dobrych kilku miesięcy, niemal z dnia na dzień, dostajemy coraz to nowe ogłoszenia koncertowo-festiwalowe. Dzięki temu wiemy już, że na solowe, arenowe czy też stadionowe koncerty zawitają do Polski w przyszłym roku Five Finger Death Punch, Rush, Megadeth z Testamentem i Black Label Society, Napalm Death, Bullet for My Valentine, 30 Seconds to Mars, Marty Friedman, Sabaton, Fontaines D.C., Scorpions, Deep Purple z Alice Cooperem i Europe, Nickelback, Rod Stewart, Sting, Santana czy Till Lindemann.

Równie dużo będzie się działo na festiwalach. Wiadomo już, że na Pol'and'Rocku wystąpi formacja Halestorm, na Open'erze zagrają Patti Smith, MIKE D, The Chemical Brothers czy Royal Blood. Sporo szykuje także Mystic Festival, który w 2027 roku będzie gościł Faith No More, Marilyna Mansona, Helloween, British Lion czy Paradise Lost.

Till Lindemann - 6 najlepszych solowych numerów artysty / Eska ROCK

Kto wystąpi na Download Festival 2027? Poznaliśmy szczegóły

Nie tylko organizatorzy wydarzeń w Polsce się ogłaszają. W minionym tygodniu poznaliśmy szczegóły przyszłorocznej Coachelli, a teraz przyszedł także czas na Download Festival.

Jak ogłoszono w czwartek 12 listopada, w roli headlinerów na przyszłorocznej edycji brytyjskiego festiwalu zaprezentują się blink-182, Bring Me the Horizon oraz Evanescence. Zapowiedzenie formacji, na czele której od samych początków stoi Amy Lee, oznacza, że po raz drugi w historii festiwalu jedną z jego głównych gwiazd został zespół z kobietą roli frontmanki. Po raz pierwszy miało to miejsce rok temu za sprawą Linkin Park z Emily Armstrong za mikrofonem.

Download Festival 2027 odbędzie się na terenie Donington Park w dniach 9-13 czerwca 2027. Kto jeszcze na nim wystąpi? Poniżej wybrani wykonawcy lista:

Na Download Festival 2027 wystąpią m.i.n.

Mötley Crüe

Parkway Drive

The Smashing Pumpkins

Faith No More

Pierce the Veil

Turnstile

Enter Shikari

Good Charlotte

Machine Head

Placebo

Alien Ant Farm

Napalm Death

Arch Enemy

Danko Jones

DragonForce

Jinjer

Kittie

Kreator

Lacuna Coil

Skillet

Soulfly

Testament

The Hu

The Warning

Twin Atlantic

Wargasm (UK)

Kid Kapichi

Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że wizyt niektórych zespołów możemy się spodziewać w przyszłym roku także w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o Evanescence, blink-182 czy Mötley Crüe. Uwagę zwracają także takie nazwy, jak The Smashing Pumpkins, Jinjer oraz Soulfly.

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej!