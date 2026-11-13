Poznaliśmy skład Download Festival 2027! Wizyt których zespołów możemy się jeszcze spodziewać w Polsce?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-13 10:52

Sezon ogłoszeń koncertowych na całym świecie trwa w najlepsze. Nie tylko my w Polsce niemal codziennie dostajemy informacje o planowanych występach gwiazd w naszym kraju - czy to solowych czy w ramach festiwali. Ogłaszają się także inne kraje - tym razem przyszedł czas na Wielką Brytanię i kultowy Download Festival!

Kobieta w rockowym stroju na tle niebieskich świateł. O koncertowych planach na 2027 rok przeczytasz na EskaRock.
Autor: Chapman Baehler/ Materiały prasowe

Już od dobrych kilku miesięcy, niemal z dnia na dzień, dostajemy coraz to nowe ogłoszenia koncertowo-festiwalowe. Dzięki temu wiemy już, że na solowe, arenowe czy też stadionowe koncerty zawitają do Polski w przyszłym roku Five Finger Death Punch, Rush, Megadeth z Testamentem i Black Label Society, Napalm Death, Bullet for My Valentine, 30 Seconds to Mars, Marty Friedman, Sabaton, Fontaines D.C., Scorpions, Deep Purple z Alice Cooperem i Europe, Nickelback, Rod Stewart, Sting, Santana czy Till Lindemann.

Równie dużo będzie się działo na festiwalach. Wiadomo już, że na Pol'and'Rocku wystąpi formacja Halestorm, na Open'erze zagrają Patti Smith, MIKE D, The Chemical Brothers czy Royal Blood. Sporo szykuje także Mystic Festival, który w 2027 roku będzie gościł Faith No More, Marilyna Mansona, Helloween, British Lion czy Paradise Lost.

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Kto wystąpi na Download Festival 2027? Poznaliśmy szczegóły

Nie tylko organizatorzy wydarzeń w Polsce się ogłaszają. W minionym tygodniu poznaliśmy szczegóły przyszłorocznej Coachelli, a teraz przyszedł także czas na Download Festival.

Jak ogłoszono w czwartek 12 listopada, w roli headlinerów na przyszłorocznej edycji brytyjskiego festiwalu zaprezentują się blink-182, Bring Me the Horizon oraz Evanescence. Zapowiedzenie formacji, na czele której od samych początków stoi Amy Lee, oznacza, że po raz drugi w historii festiwalu jedną z jego głównych gwiazd został zespół z kobietą roli frontmanki. Po raz pierwszy miało to miejsce rok temu za sprawą Linkin Park z Emily Armstrong za mikrofonem.

Download Festival 2027 odbędzie się na terenie Donington Park w dniach 9-13 czerwca 2027. Kto jeszcze na nim wystąpi? Poniżej wybrani wykonawcy lista:

Na Download Festival 2027 wystąpią m.i.n.

  • Mötley Crüe
  • Parkway Drive
  • The Smashing Pumpkins
  • Faith No More
  • Pierce the Veil
  • Turnstile
  • Enter Shikari
  • Good Charlotte
  • Machine Head
  • Placebo
  • Alien Ant Farm
  • Napalm Death
  • Arch Enemy
  • Danko Jones
  • DragonForce
  • Jinjer
  • Kittie
  • Kreator
  • Lacuna Coil
  • Skillet
  • Soulfly
  • Testament
  • The Hu
  • The Warning
  • Twin Atlantic
  • Wargasm (UK)
  • Kid Kapichi

Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że wizyt niektórych zespołów możemy się spodziewać w przyszłym roku także w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o Evanescence, blink-182 czy Mötley Crüe. Uwagę zwracają także takie nazwy, jak The Smashing Pumpkins, Jinjer oraz Soulfly.

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