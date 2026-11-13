To już koniec! Legenda thrash metalu oficjalnie kończy działalność. "Dla Nuclear Assault ten czas właśnie nadszedł"

Nuclear Assault to jedna z najbardziej bezkompromisowych i zasłużonych formacji amerykańskiego thrash metalu, zaliczana do czołówki wschodniego wybrzeża (East Coast Big Four). Powstała w Nowym Jorku w 1984 roku z inicjatywy basisty Danny'ego Lilkera, który wcześniej współtworzył Anthrax. Muzycy wypuścili łącznie sześć studyjnych albumów (dyskografię zamyka Third World Genocide z 2005). Zespół, z przerwami, działał do 2022. Wówczas ogłoszono, że Nuclear Assault zawiesza działalność.

Ostatnio grupa ucięła wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu na scenę.

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12 listopada 2026 pojawiło się oficjalne oświadczenie opublikowane na koncie Nuclear Assault na Facebooku. We wspomnianym wpisie muzycy poinformowali fanów o definitywnym zakończeniu działalności. Zespół podkreślił, że nie ma szans na pożegnalną trasę czy nowe nagrania.

Przez ponad 40 lat Nuclear Assault był częścią życia fanów metalu na całym świecie. Od grania w małych klubach, aż po występy na scenach całego globu – odbyliśmy niesamowitą podróż, jakiej doświadcza niewiele zespołów. Dzieliliśmy się naszą muzyką, energią i pasją z kolejnymi pokoleniami fanów i jesteśmy dumni ze wszystkiego, co razem osiągnęliśmy. Ale każda podróż w końcu dobiega końca, a dla Nuclear Assault ten czas właśnie nadszedł. [...] Ten rozdział naszego życia jest definitywnie zamknięty. Ta decyzja nie umniejsza niesamowitej historii, którą wspólnie napisaliśmy, ani wdzięczności wobec wszystkich, którzy pomogli ją stworzyć. Wręcz przeciwnie. Patrzymy wstecz na ponad cztery dekady muzyki, wspomnień i doświadczeń z ogromną dumą oraz wdzięcznością –przekazali członkowie Nuclear Assault.

Pod oświadczeniem podpisali się wokalista i gitarzysta John Connelly, basista Danny Lilker, perkusista Glenn Evans oraz gitarzysta Anthony Bramante.

Zespół zapisał się w historii metalu za sprawą albumów Survive (1988) i Handle With Care (1989). Choć od wydania ostatniego pełnowymiarowego studyjnego wydawnictwa minęły już ponad dwie dekady, to jeszcze w 2015 grupa wypuściła EP-kę Pounder, na której znalazły się cztery premierowe kompozycje. Ostatni koncert formacji odbył się natomiast 3 września 2022 w londyńskim Electric Ballroom.

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