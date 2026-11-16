Judas Priest zagra w Polsce w 2027. Gościem specjalnym Saxon

Formacja Judas Priest nie zwalnia tempa. Legendarna metalowa grupa, która w 2022 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, ponownie zagra w naszym kraju.

Muzycy przygotowują się obecnie do światowej trasy koncertowej Only The Strong Survive w 2027 roku oraz premiery nowego albumu studyjnego. Wiadomo już, że będą nadchodzące wydawnictwo promować na koncercie w Polsce. 8 lipca 2027 zagrają w PreZero Arenie w Gliwicach. Gościem specjalnym będzie natomiast inna kultowa grupa, Saxon. Organizatorem jest Live Nation Polska.

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Jeśli chodzi o bilety, to harmonogram prezentuje się następująco:

przedsprzedaż Mastercard Pekao: środa, 18 listopada od godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 19 listopada od godz. 10:00.

Sprzedaż ogólna: piątek, 20 listopada od godz. 10:00 na www.LiveNation.pl

W ostatnich latach legendarny zespół, dowodzony przez Roba Halforda, odwiedza nas regularnie. W 2022 odbył się koncert na Mystic Festivalu (w roli jednego z headlinerów), w 2024 w Tauron Arenie, w lipcu 2025 – w Atlas Arenie, a w tym roku panowie zagrali po raz pierwszy na warszawskim Torwarze. Również Saxon chętnie przyjeżdża do naszego kraju. Brytyjska formacja także w 2027 wyda swój nowy studyjny album. Ich nadchodzący, już dwudziesty piąty krążek będzie nosił tytuł Gods of Thunder i ukaże się na rynku 22 stycznia 2027 roku nakładem wytwórni Silver Lining Music.

Basista Ian Hill przeszedł na koncertową emeryturę. Kto go zastąpi w składzie Judas Priest

Ian Hill, kultowy basista Judas Priest, który grał w grupie nieprzerwanie od samego początku istnienia, ogłosił w październiku 2026 oficjalnie przejście na emeryturę z powodu problemów zdrowotnych. Bóle kolan, barków i dłoni sprawiły, że po ponad 50 latach w trasie Hill postanowił w końcu odpuścić. Nowym basistą JP został Davey Rimmer, znany z Uriah Heep czy Elegant Weapons.

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