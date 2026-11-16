Slayer musiał przerwać koncert w Los Angeles! Tom Araya był wściekły na fanów

Muzycy Slayera obecnie świętują 40-lecie wydania kultowego albumu Reign in Blood. Z tej okazji muzycy zagrali w połowie listopada 2026 roku dwa koncerty w Kia Forum w Los Angeles. Podczas drugiego występu, po zagraniu ośmiu utworów, członkowie Slayera przerwali występ i zeszli ze sceny, a w obiekcie zapalono główne światła. Dlaczego?

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Po chwili na scenie pojawił się wokalista i basista Tom Araya, aby wyjaśnić zdziwionemu tłumowi, co się dzieje. Przekazał zgromadzonym, że straż pożarna nakazała wstrzymać koncert, ponieważ zachowanie fanów w sektorach siedzących... wymknęło się spod kontroli. Według doniesień portalu TMZ, część uczestników zaczęła rzucać fotelami, zagrażając bezpieczeństwu innych osób. Ponadto nie brakowało osób, które w tamtej części hali postanowiły... rozkręcić mosh-pit.

Frontman Slayera nie przebierał w słowach, przypominając fanom, że za wszelkie zniszczenia w obiekcie finansowo i prawnie odpowiada sam zespół.

Nie wiem, ile razy prowadziłem już tę rozmowę, kiedy zaczynaliśmy grać w wielkich halach. Powtarzałem wszystkim: stary, musisz nad sobą panować. Nie możesz zacząć rozwalać wszystkiego dookoła, bo zamkną tę imprezę –powiedział Araya.

Gdy część publiczności zaczęła buczeć, muzyk od razu uciął tego typu reakcje. –Wiem, że trudno jest nad sobą zapanować, ale musicie szanować ludzi wokół siebie, zwłaszcza jeśli jesteście na miejscach siedzących –dodał mocno poirytowany Tom Araya. Na koniec swojego długiego przemówienia muzyk postawił sprawę na ostrzu noża.

–Jeśli będziecie odwalać takie akcje dalej, po prostu wracamy do domu. Myślicie, że możecie coś rozwalić i ujdzie wam to na sucho? To my mamy przez to kłopoty. To my musimy za to płacić. Dociera to do Was? Dobra, zobaczymy, jak się zachowacie. Może wrócimy –zakończył wokalista i basista Slayera.

Po kilku minutach od przemówienia muzyka, Slayer powrócił na scenę. Zespół już bez żadnych przeszkód zagrał resztę zaplanowanego setu, w tym cały album Reign in Blood.

Czy Slayer planuje kolejne koncerty w 2027? Gitarzysta Gary Holt zabrał głos w tym temacie

Przypomnijmy, że Slayer zakończył działalność w 2019 roku. Wówczas wydawało się, że historia jednej z najważniejszych grup w historii metalu dobiegła końca. Jednak w 2024 muzycy powrócili na scenę na pojedyncze występy. Tak samo było w ubiegłym i tym roku (przed zespołem jeszcze koncerty w Ameryce Południowej w grudniu). Gitarzysta Gary Holt został ostatnio zapytany, czy w 2027 również doczekamy się kolejnych występów. –Być może w przyszłym roku też gdzieś zagramy. Jestem zawsze dostępny. Poza tym, to zostawia mi większość wolnego czasu dla Exodusa, co jest dla mnie idealne. Bo to jest miejsce, w którym powinienem być –powiedział Holt w wywiadzie dla Metal Global.

Oto ciekawostki o albumie Reign in Blood od Slayera: