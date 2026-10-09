Tom Araya i Kerry King ze Slayera poprowadzą radio w grze GTA VI!

Premiera, długo oczekiwanej, gry Grand Theft Auto VI zbliża się wielkimi krokami. Studio Rockstar odsłania kolejne karty związane z całością, która ukaże się na rynku 19 listopada 2026 roku. Nie tak dawno informowaliśmy, że na ścieżce dźwiękowej pojawi się m.in. Keith Richards. Gitarzysta The Rolling Stones nagrał swoją wersję bluesowego klasyka Bright Lights, Big City, który oryginalnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wypuścił Jimmy Reed.

Teraz natomiast producenci opublikowali pierwsze zapowiedzi stacji radiowych, które gracze będą mogli usłyszeć podczas przemierzania wirtualnego świata. Zadowoleni będą fani ciężkich brzmień. Właśnie dla nich stworzono 106.6 The Chamber, której dewizą ma być: "Żadnych zasad! Tylko riffy!". W roli prowadzących usłyszymy muzyków Slayera – wokalistę i basistę Toma Arayę oraz gitarzystę Kerry'ego Kinga.

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W oficjalnej zapowiedzi udostępnionej przez Rockstar słychać już pierwsze fragmenty audycji oraz kultowe utwory: I Black Sabbath, Raining Blood Slayera oraz Mouth For War Pantery.

Poza metalowym kanałem, twórcy przygotowali całą paletę skrajnie różnorodnych stacji radiowych dopasowanych do klimatu fikcyjnego stanu Leonida m.in. Cocoteo FM (muzyka latynoska), Flash FM (popowe hity), Back Country Radio (country) czy AfroBank FM (muzyka afrykańska).

Mocne gitarowe brzmienia od dawna stanowią ważną część uniwersum GTA. Przypomnijmy, że w Vice City mogliśmy posłuchać stacji V-Rock z utworami m.in. Iron Maiden czy Judas Priest. W GTA San Andreas było dostępne Radio X, które grało alternatywny rock, grunge i metal z przełomu lat 80. i 90.. Z kolei Los Santos Rock Radio, w GTA V, serwowało klasyczne, potężne rockowe brzmienia z wcześniejszych dekad. Natomiast w GTA IV dostępny był Liberty City Hardcore (z muzyką Cro-Mags czy Agnostic Front), a w odsłonie Chinatown Wars pojawiło się radio poświęcone wyłącznie kanadyjskiej grupie Anvil.

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