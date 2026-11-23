Gościem najnowszej "Melliny" jest Robert Makłowicz. Najsłynniejszy, żyjący Polak opowiada m.in. jak to się stało, że za dzieciaka siedział na kolanach Karola Wojtyły. Robert Makłowicz opowiada żart o Tadeuszu Rydzyku i wspomina, jak przez fasolkę szparagową popadł w niełaskę w "Gazecie Wyborczej".

Dziś Robert Makłowicz to m.in. marka w internecie, choć on sam przyznaje, że na TikToka nigdy nie wszedł z własnej woli. W księgarniach jest już dostępna książka: "Fiu, fiu, fiu. Robert Makłowicz w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim".

W rozmowie aż kipi tym, z czym wszyscy go kojarzymy: humorem, dystansem, rozległością zainteresowań. Ale odsłania też oblicze, o którym wiemy znacznie mniej: człowieka wrażliwego, rodzinnego, z niejedną trudną kartą w życiorysie.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.