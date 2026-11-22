"Znieczulenie" podbija Netflixa. Leszek Lichota komentuje globalny sukces

Produkcja "Znieczulenie" w zaledwie kilka dni wykręciła w serwisie Netflix ogromne wyniki oglądalności na całym świecie. Według danych udostępnionych przez platformę streamingową, już po dwudziestu czterech godzinach od debiutu tytuł zajął pierwsze miejsce na polskiej liście Top 10 i cały czas utrzymuje pozycję lidera. Polski serial świetnie radzi sobie również za granicą, zdobywając popularność między innymi w Czechach, Niemczech, Austrii, Włoszech, Argentynie, Wenezueli, Chile, na Słowacji oraz na Węgrzech. Obecnie zajmuje piątą lokatę w światowym rankingu produkcji nieanglojęzycznych.

Odtwórca głównej roli miał świadomość, że bierze udział w wartościowym projekcie, jednak rozmach tego sukcesu całkowicie go zaskoczył. "Muszę przyznać, że skala tego sukcesu w pewien sposób jest niespodziewana. Nie da się przygotować na coś takiego z jakim odbiorem spotkał się nasz serial. Oczywiście kiedy do niego przystępowaliśmy, chcieliśmy, żeby był czymś dobrym, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak poruszy ludzi, żeby mieli tak ogromną potrzebę pisania o tym w social mediach, komentowania artykułów, pisania prywatnych wiadomości. To jest oczywiście wszystko bardzo miłe, ale nie spodziewałem się absolutnie takiej skali" - mówi Leszek Lichota w rozmowie z Eską.

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Leszek Lichota o scenariuszu i improwizacji w serialu "Znieczulenie"

Ogromny wpływ na tak pozytywny odbiór produkcji "Znieczulenie" ma dopracowany scenariusz, który opiera się na bardzo naturalnie brzmiących dialogach. Postacie komunikują się ze sobą jak prawdziwi ludzie, regularnie wymieniając się sarkastycznymi uwagami oraz żartami, co w polskich produkcjach serialowych wcale nie jest standardem. Zapytaliśmy Leszka Lichotę, czy ten efekt to wyłącznie dzieło scenarzystów, czy może wynik aktorskiej improwizacji na planie, jak podejrzewało wielu fanów.

"Humor w bardzo dużej części był zawarty w scenariuszu i myślę, że miał bardzo ważną funkcję przy tych dramatycznych scenach, które się tam działy, żeby troszkę to odciążyć, a przy okazji zbudować trochę bohatera i innych bohaterów, którzy przecież ten humor też wnoszą. Przez ten humor też widz dostaje coś takiego, że to, co sam by sobie pomyślał, przez to, że jest wypowiadany przez inne postacie, to go gdzieś przybliża do tego. [W stylu - przyp. red.] »ach, też tak pomyślałem« - to lubimy. I w większości przypadków on był już zapisany przez scenarzystów, oni doskonale sobie na pewno zdawali sprawę z tego, jak jest to potrzebne" - odpowiedział Leszek Lichota.

Aktorzy mieli jednak pewną swobodę w modyfikowaniu swoich kwestii podczas pracy na planie. "Bywało tak, że czasami jakby filtrowaliśmy te żarty, te puenty, trochę przez siebie, żeby się nam lepiej układały, ale raczej to w większości była inspiracja scenariuszem" - podsumował odtwórca roli serialowego doktora Łazarza.