W sobotę 21 listopada w kalifornijskim Palm Springs Miley Cyrus i Maxx Morando stanęli na ślubnym kobiercu, organizując uroczystość przy basenie na terenie prywatnej rezydencji. Piosenkarka zaprezentowała się tego dnia w białej sukni z odsłoniętymi plecami, natomiast jej wybronek postawił na klasyczny smoking. Zaślubinom towarzyszył utwór "Love Is Like a Butterfly" z 1974 roku, który nagrała zmarła matka chrzestna gwiazdy, Dolly Parton.

Miley Cyrus zaprosiła na ślub w Palm Springs całą najbliższą rodzinę

Serwis Usmagazine.com informuje, że na ceremonii stawili się oboje rodzice wokalistki wraz ze swoimi partnerami. Matka panny młodej, Tish Cyrus, przybyła w towarzystwie męża, aktora Dominica Purcella, i oboje zdecydowali się na czarne stylizacje. Z kolei ojciec artystki, Billy Ray Cyrus, pojawił się z partnerką, aktorką i modelką Elizabeth Hurley. W tym ważnym dniu nie zabrakło również sióstr gwiazdy, czyli Noah i Brandi.

Na liście zaproszonych gości znalazł się także syn Elizabeth, pracujący jako model Damian Hurley. Damian zapozował do wspólnej rodzinnej fotografii w otoczeniu pary młodej, swojej matki, a także Noah i Billy’ego Raya.

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Miley Cyrus i Maxx Morando złożyli sobie wyjątkowe przysięgi małżeńskie

Rolę prowadzącego uroczystość miał pełnić lider formacji The Flaming Lips, Wayne Coyne. Artysta ten współpracował z Miley przy wydanym w 2015 roku krążku "Miley Cyrus & Her Dead Petz", a także przy klipie grupy zrealizowanym do piosenki "Blonde SuperFreak Steals the Magic Brain".

Jak relacjonuje portal Usmagazine.com, Miley w trakcie składania przysięgi powiedziała do Morando:

"Zanim cię poznałam, byłam zagubiona, a znajdując ciebie, odnalazłam samą siebie" oraz "Tworzenie z tobą to moja absolutnie ulubiona rzecz, dlatego nie mogę się doczekać, aż stworzymy razem dziecko! Mam nadzieję, że nasze dziecko będzie miało twoje włosy, ale przede wszystkim mam nadzieję, że odziedziczy twoją słodką naturę".

Pan młody zwrócił się do żony następującymi słowami:

Będę mężem, przy którym będziesz czuła się bezpieczna i wspierana. Chcę być przy tobie i naszej rodzinie każdego dnia… Dzięki tobie jestem lepszą wersją samego siebie.