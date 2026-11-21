W zestawieniach faworytek do wcielenia się w postać Anny Jantar najczęściej powtarzają się obecnie trzy nazwiska, czyli Maria Dębska, Zofia Jastrzębska oraz Anna Dąbrówka. Swoją kandydaturę nieoficjalnie zgłosiła również Julia Wieniawa, jednak Natalia Kukulska szybko ostudziła zapał młodej aktorki. Teraz córka legendarnej wokalistki równie stanowczo odpowiedziała osobom, które nalegają, aby główną rolę w produkcji "JANTAR" powierzyć jej własnej córce.

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Natalia Kukulska komentuje casting do filmu o Annie Jantar. Anna Dąbrówka nie zagra babci

Chociaż Natalia Kukulska bierze czynny udział w pracach nad filmową biografią swojej mamy, nie zamierza obsadzać własnej córki przed kamerą. Piosenkarka uważa, że taka rola mogłaby na stałe zdefiniować jej przyszłą karierę. W wywiadzie udzielonym dla Faktu artystka ujawniła, że wspólnie z Anną Dąbrówką postanowiły o rezygnacji z udziału w przesłuchaniach.

- Przed moją córką była taka decyzja, czy wziąć udział na przykład w castingach do musicalu. I wspólnie zdecydowałyśmy, że to w ogóle nie jest dobry plan. Ona teraz zaczyna swoją drogę zawodową i nie byłoby to dobre, żeby zaczęła, nawet gdyby się udało, od roli swojej babci. To napiętnowałoby jakby jej życie artystyczne od samego początku - powiedziała Natalia Kukulska.

Julia Wieniawa jako Anna Jantar? Natalia Kukulska ocenia szanse aktorki

Chęć zagrania Anny Jantar wyraziła w wywiadzie dla Radia Eska Julia Wieniawa. - W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy "Lalce", ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? - powiedziała. Super Express poprosił o ocenę tych słów Natalię Kukulską, która uznała, że mimo dobrych warunków młodej gwieździe brakuje wystarczającego podobieństwa do jej matki.

- Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona. To nie jest program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tylko film. Jest jeszcze charakteryzacja, ale na pewno ważne są tutaj warunki fizyczne. Na taki pierwszy rzut oka nie uważam, żeby akurat Julia była podobna, ale to nie znaczy, że się nie nadaje - stwierdziła.

Film o Annie Jantar. Kiedy ruszą zdjęcia i zaplanowano premierę?

Reżyserem produkcji zatytułowanej "JANTAR" został Daniel Jaroszek, który napisał również scenariusz we współpracy z Tatianą Zawrzykraj-Kutz. Prace na planie zdjęciowym mają wystartować w 2027 roku, natomiast kinową premierę filmu wyznaczono na 2028 rok.

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