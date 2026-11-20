Piotr Ligienza i jego dorobek artystyczny poza serialem „Ranczo”

Piotr Ligienza spełnia się zawodowo jako aktor teatralny, filmowy, telewizyjny oraz dubbingowy. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego odebrał w 2005 roku, jednak na profesjonalnej scenie zadebiutował już rok wcześniej na deskach Starego Teatru w Krakowie. Przez lata swojej aktywności zawodowej był związany z popularnymi warszawskimi placówkami, wśród których znalazły się Teatr Powszechny oraz Teatr Polonia, a dziś można go regularnie oglądać podczas gościnnych występów w teatrach w całej Polsce. Telewidzowie i kinomani znają go między innymi z filmu „RH+” oraz ról w chętnie oglądanych serialach, takich jak „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” czy „Barwy szczęścia”. Oprócz występów przed kamerą i publicznością teatralną artysta użycza również głosu w dubbingu. Prywatnie aktor ma żonę i jest ojcem dwójki dzieci.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

Piotr Ligienza jako Fabian Duda w „Ranczu”. Historia postaci z Wilkowyj

W postać Fabiana Dudy Piotr Ligienza zaczął wcielać się w drugim sezonie „Rancza”. Jego bohater trafił do Urzędu Gminy Wilkowyje tuż po ukończeniu studiów jako praktykant, by niedługo później objąć stanowisko sekretarza gminy. Na początku dał się poznać jako nastawiony na karierę oportunista, który z jednej strony schlebiał wójtowi Pawłowi Koziołowi, a z drugiej potajemnie spiskował za jego plecami. Duża zmiana w jego zachowaniu zaszła w momencie, gdy fotel wójta przejęła Lucy. Pod jej skrzydłami Duda przeszedł wewnętrzną transformację i stał się rzetelnym urzędnikiem oddanym sprawom lokalnej społeczności, który zajmował się między innymi zdobywaniem dotacji z Unii Europejskiej.

W życiu osobistym bohater stworzył związek z Jagną, chociaż największą miłością Fabiana Dudy niezmiennie pozostawała Klaudia Kozioł.

Wybory w „Ranczu” a kampania prezydencka. Piotr Ligienza tłumaczy zbieżność nazwisk

Fabuła serialu obejmowała nie tylko wybory prezydenckie, ale również lokalną walkę o władzę w samorządzie. O stanowisko wójta gminy Wilkowyje rywalizowali ze sobą Krystyna Więcławska oraz właśnie Fabian Duda, a ich kampanii towarzyszyły spotkania z wyborcami, festyny i rozwieszanie plakatów. Jeden z nagranych wówczas fragmentów sprawił, że Piotr Ligienza musiał mierzyć się z kilkoma nieprzychylnymi komentarzami. Aktor przybliżył kulisy tego wydarzenia w rozmowie z portalem VOX FM.

„Miałem takie sytuacje, kiedy Fabian kandydował i słynne »głosuj na Dudę«... To już taka anegdota [...] Zostało to wyemitowane w czasie realnych wyborów i to był przypadek. To po prostu tak wyszło, że została emisja i »głosuj na Dudę«” – powiedział Piotr Ligienza portalowi VOX FM.

Telewizyjna premiera tego sezonu „Rancza”, pokazująca zmagania o fotel wójta Wilkowyj, zbiegła się w czasie z prawdziwą kampanią przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Wówczas o najwyższy urząd w państwie ubiegał się Andrzej Duda. Zdjęcia do odcinków realizowano ze sporym wyprzedzeniem, dlatego twórcy serialu nie mogli przewidzieć tak uderzającej zbieżności nazwisk.