Polska komedia „E=mc²” w reżyserii Olafa Lubaszenki wciąż cieszy się popularnością

Polskie kino z przełomu wieków przyniosło wiele kultowych filmów łączących akcję z humorem, które do dziś cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności. Jednym z takich tytułów jest komedia „E=mc²”, która trafiła na wielkie ekrany dokładnie 23 sierpnia 2002 roku. Choć od dnia kinowego debiutu upłynęły już 24 lata, produkcja w reżyserii Olafa Lubaszenki niezmiennie wywołuje uśmiech na twarzach widzów. Dzieło to bardzo szybko osiągnęło znakomity wynik finansowy, a dowodem jego popularności było zdobycie prestiżowej nagrody Złotego Biletu za uplasowanie się na szóstej pozycji w ówczesnym zestawieniu frekwencyjnym.

Oś fabularna tego obrazu skupia się na zabawnym i niecodziennym połączeniu środowiska akademickiego z bezwzględnym światem rodzimej przestępczości zorganizowanej. Centralną postacią historii jest Maks Kądzielski, niezwykle bystry i ceniony w swoim fachu doktor filozofii. Spokojna codzienność naukowca ulega całkowitemu zburzeniu w chwili, gdy o przysługę zwraca się do niego atrakcyjna Stella. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczyna jest związana z groźnym mafiosem Andrzejem Nowickim, posługującym się w półświatku ksywką Ramzes. Prawdziwe kłopoty zaczynają się wtedy, gdy między wykładowcą a partnerką przestępcy rodzi się coraz silniejsze uczucie. Chcąc ocalić własną skórę i pozycję zawodową, filozof Maks Kądzielski musi wyszkolić gangstera do egzaminu doktorskiego, co staje się początkiem pasma groźnych oraz zupełnie groteskowych zdarzeń.

MELLINA - Kawalec

Obsada filmu „E=mc²”. Cezary Pazura, Agnieszka Włodarczyk i Olaf Lubaszenko w głównych rolach

Wielka popularność tej produkcji wynikała nie tylko ze scenariusza przygotowanego przez Roberta Mąkę, lecz przede wszystkim z doskonałego castingu. Na planie zdjęciowym spotkała się bowiem absolutna czołówka rodzimych aktorów tamtego okresu. Realizatorzy zaangażowali doskonale znanych artystów, którzy świetnie poczuli komediowy klimat i wykreowali zapadających w pamięć bohaterów. Zarówno na pierwszym, jak i drugim planie wystąpili prawdziwi ulubieńcy polskiej widowni.

Olaf Lubaszenko wcielił się w pierwszoplanową postać niezwykle inteligentnego doktora filozofii Maksa Kądzielskiego

Cezary Pazura odegrał rolę Andrzeja Nowickiego o pseudonimie Ramzes, czyli brutalnego mafiosa z wielkimi aspiracjami naukowymi

Agnieszka Włodarczyk stworzyła kreację Stelli, pięknej partnerki przestępcy, w której zakochuje się główny bohater

Mirosław Zbrojewicz zagrał brata mafiosa, Jarosława Nowickiego, który w środowisku przestępczym funkcjonował jako Śledź

Jan Nowicki zapisał się w pamięci widzów jako potężny gangster o ksywce doktor X, będący filmowym ojcem Ramzesa

Renata Dancewicz wystąpiła w produkcji jako żona głównego gangstera, Marta Nowicka

Zbigniew Suszyński wykreował natomiast postać Arnolda, stanowiącego największą konkurencję dla głównego przestępcy.

Metamorfoza aktorów z komedii „E=mc²”. Tak dziś wyglądają gwiazdy polskiego hitu

Od momentu wejścia tej popularnej komedii na ekrany kin minęło już niemal 25 lat, co w naturalny sposób wpłynęło na prezencję wszystkich zaangażowanych w projekt artystów. W ciągu ostatnich 24 lat czołowi polscy aktorzy przeszli wyraźną przemianę zewnętrzną, która objęła zarówno ich rysy twarzy, jak i codzienny styl ubierania. Gwiazdy przyciągające przed laty uwagę swoją młodzieńczą energią, obecnie pokazują publiczności swoje znacznie bardziej dojrzałe oblicze.

Współczesny wygląd odtwórców głównych ról bywa dla wielu fanów sporym zaskoczeniem. Niektórzy z nich zdecydowali się na przestrzeni ponad dwóch dekad na odważne eksperymenty z uczesaniem oraz ubiorem, podczas gdy pozostali bardzo szlachetnie poddali się procesowi starzenia, zatrzymując przy tym swój charakterystyczny urok. Przez upływające lata wielu dawnych ulubieńców publiczności zmieniło się niemal nie do poznania w porównaniu z czasami kinowego debiutu. Aby dokładnie zobaczyć rozmiar tej wieloletniej ewolucji, najlepiej zestawić ze sobą archiwalne oraz współczesne kadry. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas galerią zdjęć, w której prezentujemy dawny i obecny wizerunek gwiazd tej niezapomnianej produkcji.