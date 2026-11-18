Fenomen filmu „Dzień świra” Marka Koterskiego. Opowieść o Adasiu Miauczyńskim wciąż zachwyca widzów

Od kinowego debiutu wyreżyserowanego przez Marka Koterskiego komediodramatu „Dzień świra” w czerwcu 2002 roku upłynęły już dwadzieścia cztery lata. Obraz ten natychmiast zachwycił zarówno publiczność, jak i recenzentów, a mijające dekady w żadnym stopniu nie osłabiły jego pozycji. Dzieło uhonorowano prestiżowymi Złotymi Lwami podczas festiwalu w Gdyni, natomiast w 2025 roku triumfowało w głośnym plebiscycie jako film 25-lecia. Produkcja ostatecznie znalazła się również na Liście Polskiego Dziedzictwa Filmowego, ponieważ uznano ją za tytuł mocno wpływający na zbiorową wyobraźnię Polaków.

Oś fabularna koncentruje się wokół jednej, wyjątkowo nieudanej doby z codzienności nauczyciela języka polskiego. Główny bohater, Adaś Miauczyński, jest rozwodnikiem cierpiącym na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, co zmusza go każdego poranka do realizowania męczących nawyków, obejmujących chociażby przemywanie twarzy czy dokładne wyliczanie siedmiu łyków wody mineralnej. Mężczyzna darzy głęboką niechęcią otaczającą go rzeczywistość, w której do szału doprowadzają go wszechobecny konsumpcjonizm, szczekające psy, głośni sąsiedzi oraz prowadzący spory politycy. Ten ekranowy opis pozostaje niezwykle celny i ponadczasowy, gdyż odbiorcy nieustannie dostrzegają w tym neurotycznym bohaterze swoje własne obawy i powszednie irytacje.

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Obsada filmu „Dzień świra”. Marek Kondrat, Andrzej Grabowski i Michał Koterski stworzyli wybitne role

Spektakularny triumf tego obrazu wynika nie tylko z bezkompromisowego i celnego scenariusza, ale w głównej mierze ze znakomitego doboru aktorów. Twórca filmu zaprosił do współpracy wybitnych polskich wykonawców, a ci wykreowali na ekranie postacie niezwykle charakterystyczne, chwilami karykaturalne, lecz przy tym w pełni wiarygodne. Ogromna liczba filmowych kwestii na stałe weszła do codziennej mowy Polaków i jest nieustannie powtarzana. Przywołajmy zatem nazwiska artystów, którzy zbudowali unikalną atmosferę tego głośnego komediodramatu, odgrywając w nim kluczowe postacie.

W rolę Adasia Miauczyńskiego wcielił się Marek Kondrat, tworząc kreację życia nagrodzoną zasłużoną statuetką Orła.

Michał Koterski odegrał postać Sylwusia, czyli dojrzewającego syna polonisty.

Janina Traczykówna zaprezentowała się na ekranie jako pełna miłości, ale przy tym zbyt troskliwa matka głównego bohatera.

Andrzej Grabowski zagrał niezwykle uciążliwego sąsiada o nazwisku Rączka.

Joanna Sienkiewicz wykreowała postać byłej małżonki borykającego się z życiowymi trudnościami nauczyciela.

Monika Donner-Trelińska wystąpiła natomiast jako Ela, stanowiąca wyidealizowane wspomnienie pierwszej miłości Adasia.

Jak dziś wyglądają gwiazdy filmu „Dzień świra”? Metamorfozy Marka Kondrata i Michała Koterskiego

Prawie ćwierć wieku w świecie show-biznesu stanowi ogromny przedział czasowy. Na przestrzeni przeszło dwudziestu lat aparycja aktorów zaangażowanych w projekt Marka Koterskiego diametralnie się zmieniła. Mijające lata odcisnęły na ich obliczach widoczne piętno, natomiast prywatne i profesjonalne losy wielu artystów przybrały zupełnie zaskakujący obrót. Niedługo po osiągnięciu swoich największych triumfów Marek Kondrat prawie całkowicie porzucił zawód aktora. Dzisiejsza prezencja pogodnego i dojrzałego gwiazdora stanowi ogromny kontrast dla wizerunku rozczochranego oraz pełnego napięcia nauczyciela z początków obecnego stulecia.

Całkowicie odmienny, choć pełen zakrętów szlak życiowy ma za sobą Michał Koterski. Odtwórca roli Sylwusia przeszedł na przestrzeni lat ogromną przemianę duchową i zewnętrzną, przez co obecnie prezentuje się jako dojrzały mężczyzna o zupełnie nowej stylistyce. Niektórych wybitnych członków tamtej obsady nie ma już niestety wśród żywych, ale stworzone przez nich legendarne postacie na stałe zapisały się w historii. Chcąc wyraźnie pokazać upływ czasu od momentu wejścia produkcji do kin, stworzyliśmy specjalne porównanie dawnych oraz aktualnych zdjęć artystów. Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii, która dokładnie obrazuje skalę przemian gwiazd znanych z filmu „Dzień świra”.