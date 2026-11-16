Sepultura pożegnała się ze sceną, ale szykuje wielką niespodziankę! Będzie album koncertowy

7 listopada 2026 roku brazylijska Sepultura zagrała swój pożegnalny koncert. Ten historyczny występ odbył się w Suhai Music Hall w São Paulo i obfitował w wyjątkowe momenty. nty. Na scenie do zespołu dołączyli m.in. Jairo Guedz (pierwszy gitarzysta Sepultury, którego w 1987 roku zastąpił Andreas Kisser) czy João Gordo z kultowej brazylijskiej formacji Ratos de Porão.

Ostatnia trasa zespołu potrwała ponad dwa lata (w jej ramach muzycy zaprezentowała się dwukrotnie w Polsce: w katowickim Spodku oraz w Gdańsku na Mystic Festivalu).

–Przerodziła się w coś większego niż wcześniej przypuszczaliśmy. Szczerze mówiąc, przez to, jak dobrze wszystko idzie i jak wielu fanów towarzyszących nam od lat przychodzi na koncerty, odejście staje się trudniejsze. Ale to wspaniałe, wręcz niesamowite uczucie, gdy ludzie podchodzą i mówią: "Nie przestawajcie, grajcie dalej". Myślę jednak, że podjęliśmy właściwą decyzję, by zejść ze sceny właśnie w tym momencie. Taka kontrola nad własnym losem to wyjątkowa okazja i właśnie z niej korzystamy – podsumował wokalista Derrick Green w wywiadzie dla TotalRock.

Ostatnio Kisser zdradził plany dotyczące pamiątkowego wydawnictwa z pożegnalnej trasy Celebrating Life Through Death.

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W przyszłym roku wydamy album koncertowy. Będzie na nim 40 utworów. Nagraliśmy wszystko na tej pożegnalnej trasie, każdy pojedynczy koncert. Będzie to podsumowanie tej trasy w tym składzie –zapowiedział Kisser w rozmowie dla Loud Society.

Muzyk podkreślił, że zespół nie zamierza wypuścić w świat klasycznego wydania DVD. Wydawnictwo ma się ukazać m.in. w formie rozbudowanego box setu na winylu wzbogaconego o dodatkowe materiały wizualne.

Andreas Kisser nie wyklucza koncertów Sepultury po... zakończeniu pożegnalnej trasy. "Możliwości są zawsze otwarte"

Mimo tego, że grupa żegna się ze sceną, gitarzysta Andreas Kisser – w rozmowie z Metal On Tap – przyznał otwarcie, że przyszłość Sepultury pozostaje otwarta. –Ja niczego nie wykluczam. Roztrząsanie teraz tego, czy emerytura będzie trwać wiecznie, czy może kiedyś wrócimy, jest bezcelowe. Ważne jest to, że zatrzymujemy się teraz. Potrzebujemy tego odpoczynku, bo pod ten cel zorganizowaliśmy wszystko inne. Potrzebujemy czasu dla siebie – musimy spojrzeć w innym kierunku –powiedział muzyk.

Oto ciekawostki o albumie Arise od Sepultury: