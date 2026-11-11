Nie do zatrzymania. Korn - co skrywa kultowy krążek “Issues”? | Jak dziś rockuje?

Lata 90. całościowo uznać można za czas niezwykle intensywny w karierze Korna. Grupa w 1994 roku wydała swój przełomowy, debiutancki album, który promowała oczywiście na trasie koncertowej, w międzyczasie wciąż pracując nad nowym materiałem. Efektem tego był krążek Life Is Peachy z 1996 roku, który tylko ugruntował pozycję kapeli jako jeden z najważniejszych na współczesnej scenie ciężkich brzmień. Również po dwóch latach Korn zaprezentował światu swój trzeci - i na tamtą chwilę najbardziej zorientowany na mainstream - album. Kawałki pochodzące z Follow the Leader cieszyły się dużą popularnością nie tylko w radiu, ale przede wszystkim w kluczowej dla rynku muzycznego końca lat 90. stacji MTV.

Zespół nie zamierzał zbyt długo czekać z pracą nad nową muzyką i już rok po premierze trzeciej płyty ponownie wszedł do studia. Tym razem atmosfera w obozie Korna była jednak nieco inna.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Trzeźwość i Internet - droga do wydania "Issues"

Legendarne są już sesje nagraniowe do Follow the Leader, w trakcie których zespół nie szczędził sobie używek, imprez i różnego rodzaju uciech cielesnych. W 1998 roku w życiu Jonathana Davisa zaszła jednak poważna zmiana - wokalista wziął ślub, chciał się ustatkować i stać się dużo bardziej obecnym i wartościowym ojcem dla swojego syna, Nathana. By dopełnić drogę do zmiany, Jonathan udał się na odwyk i zachowywał trzeźwość w trakcie prac w studiu. Pieczę nad całym procesem sprawował Brendan O'Brien, który wręcz znany był ze swojej obowiązkowości i utrzymywania w trakcie nagrań profesjonalnej atmosfery.

Sesje odbywały się na przełomie lipca i września 1999 roku, przede wszystkim w kalifornijskim A&M Studios, a sam zespół w rozmowie zapowiadał, że tym razem postawił na nieco prostsze, a przy tym cięższe partie. Pierwszą tego namiastkę fani dostali w październiku, gdy zespół, wbrew radom swoich prawników, zamieścił na swojej stronie internetowej ogólnodostępny do pobierania pierwszy utwór z nowej płyty, Falling Away From Me. Korn akurat świetnie zdawał sobie sprawę ze zmieniających się czasów i coraz bardziej rosnącej roli Internetu. Zespół zorganizował nawet łańcuszek internetowy i zachęcał fanów, by Ci wpisywali się w internetowej księdze "I Downloaded the Korn Single for Free", co okazało się szczególnie istotne. Za każdy podpis grupa odkładała 25 centów na cele charytatywne, zbierając ostatecznie aż 250 tysięcy dolarów, które przekazała kolejno na rzecz organizacji Childhelp USA i Children of the Night.

Ciekawostki o "Issues"

Czwarty studyjny album Korna oficjalnie ujrzał światło dzienne 16 listopada 1999 roku, a chwilę wcześniej zespół pojawił się w popularnym serialu South Park, w specjalnie dedykowanym mu odcinku Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery. Z miejsca stało się jasne, że Issues jest ogromnym sukcesem tak krytycznym, jak i komercyjnym - płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu Billboardu, blokując tym samym miejsce na szczycie Dr. Dre i Celine Dion. W ramach promocji płyty zespół oczywiście wyruszył w trasę koncertową, jeszcze wcześniej jednak zagrał historyczny koncert w słynnym Apollo Theater w Harlemie, na którym to Issues zostało zagrane w całości. Miejsce to było znane przede wszystkim jako przestrzeń, w której występują czarnoskórzy muzycy, a Korn byli pierwszymi białymi artystami, którzy zagrali w Apollo od czasów Buddy'ego Holly, który występował tam w latach 50.

Jakie smaczki skrywa czwarta płyta Korna? Sprawdź w galerii: