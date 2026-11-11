Te kawałki Korn najczęściej gra na żywo. 10 kultowych kawałków

Obecny czas jest bardzo szczególny dla zespołu Korn. Formacja właśnie świętuje trzydzieści lat od momentu pojawienia się na rynku jej debiutu, który rozpoczął w brzmieniu muzyki metalowej i rockowej zupełnie nowy rozdział. Uznaje się, że to właśnie w momencie wydania krążka Korn na dobre pojawił się podgatunek, dziś znany pod nazwą "nu metal". Formacja osiągnęła duży sukces już za sprawą pierwszego krążka, z każdą kolejną płytą udowadniała jednak, że jest jedną z najciekawszych i najważniejszych na współczesnej scenie ciężkich brzmień. Mimo upływu tylu lat na rynku Korn nie osiadają na laurach, a w kuluarach coraz więcej mówi się o następcy płyt Requiem z 2022 roku.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Oto kawałki Korna, które najczęściej pojawiają się na setlistach

Korn wyjątkowo upodobał sobie Polskę, a w 2026 roku zmierza do nas na kolejny koncert! Formacja zagrała w Polsce po raz pierwszy w 2000 roku w katowickim Spodku, krótko po wydaniu legendarnego Issues. Od tamtej pory regularnie wracała nad Wisłę, najczęściej jako jedna z gwiazd Metal Hammer Festival, ale równie często na własne pokazy, głównie do Warszawy na tutejszy Torwar - nie każdy może jednak pamiętać, że w 2011 roku Korn był jedną z gwiazd na Ursynaliach!

Na każdym koncercie formacja prezentuje prawdziwy przekrój swojego katalogu, grając na żywo te najbardziej znane utwory. Które z nich wybrzmiewają w wersji live najczęściej? Sprawdź w galerii: