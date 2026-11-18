Bruce Dickinson zapowiada nowy solowy album PsychoGod. Wokalista udostępnił już pierwszy singiel

Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oficjalnie rozpoczął karierę solową. Do tej pory wydał siedem studyjnych albumów, a niebawem jego dyskografia powiększy się o kolejny.

Wokalisty właśnie ogłosił szczegóły nadchodzącego wydawnictwa. Płyta będzie zatytułowana PsychoGod i ukaże się na rynku 12 marca 2027 roku nakładem wytwórni BMG. W sieci pojawiła się także pierwsza zapowiedź całości, singiel Speaking in Tongues.

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Utworowi towarzyszy kontrowersyjny, zrealizowany z rozmachem teledysk nakręcony na pustyni w Nevadzie oraz w więzieniu w Los Angeles. Za jego reżyserię odpowiadają Dickinson oraz Brazylijczyk Leo Liberti. Całość udostępniamy poniżej.

"Speaking in Tongues" to określenie formy religijnej lub duchowej ekstazy, podczas której jej uczestnicy często tracą kontrolę nad normalną mową i funkcjami ciała. Ich poszukiwanie prawdy, nawet kosztem zdrowia psychicznego, ostro kontrastuje z płytkim światem internetu, mediów społecznościowych i narcystycznych klas politycznych, które zdają się dominować w naszym życiu –powiedział wokalista, cytowany w informacji prasowej.

Album PsychoGod został nagrany na początku 2026 w kalifornijskim Studio 606 należącym do Dave’a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters. Na płycie zagrali muzycy z obecnego składu koncertowego Dickinsona, czyli Dave Moreno (perkusja), Mistheria (instrumenty klawiszowe), Tanya O'Callaghan (gitara basowa), Philip Näslund (gitara) oraz Chris Declercq (gitara). Za produkcję i miks odpowiada natomiast laureat Grammy Brendan Duffey.

Co ciekawe, na albumie nie zabraknie gości specjalnych. Pojawią się Andreas Kisser, Derrick Green (muzycy Sepultury) czy Devin Townsend.

Wiadomo także, że na PsychoGod znajdzie się 13 utworów. Oto tracklista:

Necropolis Call An Angel 911 Wishing Well Eye Of Sauron The World Needs A Hero Ashes In The Mist Speaking In Tongues Lucifer The Ballad Of Edward Kelley No Rolling Stone PsychoGod Given Time Yggdrasil

Bruce Dickinson zagra w Polsce w 2027

Bruce Dickinson w 2027 wyruszy w solową trasę koncertową. W ramach "PsychoGod Tour" wokalista Iron Maiden zawita także do naszego kraju. Nie będzie to jednak występ festiwalowy, a klubowy. Dickinson powróci po wielu latach do warszawskiej Stodoły. Koncert odbędzie się 10 listopada 2027. Supportem będzie szwedzka formacja Evergrey. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska, a bilety są już w sprzedaży.

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