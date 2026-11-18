Muzycy U2 wybrali 10 najważniejszych piosenek swojego życia!

Irlandzki kwartet U2 jest obecnie na etapie mocnego promowania, w przestrzeni medialnej, swojego nowego albumu. Przypomnijmy, że krążek zatytułowany Carnaval De Luz trafi na półki sklepowe 13 listopada 2026 roku (jego recenzję znajdziecie na naszej stronie internetowej). Jest to pierwszy pełnowymiarowy album grupy od prawie dekady. Z tej okazji muzycy U2 pojawili się na antenie BBC Radio 2 i wzięli udział w kultowym formacie Tracks of My Years. Bono, The Edge, Adam Clayton oraz Larry Mullen Jr. podzielił się utworami, które mocno wpłynęły na ich życie.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

I tak oto perkusista U2 wskazał chociażby na Live and Let Die od Paula McCartneya i jego zespołu Wings. Ten legendarny numer został nagrany na potrzeby filmu Żyj i pozwól umrzeć (pierwsza produkcja z serii przygód o Jamesie Bondzie, w której główną rolę zagrał Roger Moore). Z kolei gitarzysta irlandzkiego kwartetu pochylił się mocniej nad Sound and Vision Davida Bowiego. Wspomniał, że ogromne wrażenie wywarł na nim eksperymentalny, abstrakcyjny klimat płyty Low z 1977.

Frontman U2 natomiast nie zapomniał o The Wanderer z płyty Zooropa (1993), w którym gościnnie zaśpiewał Johnny Cash. Bono ujawnił przy okazji, że w szufladzie leży wspólny, nieukończony utwór zatytułowany Ellis Island.

Tak prezentuje się w całości wspomniane zestawienie:

Skids – Into the Valley The Stranglers – Hanging Around Paul McCartney and Wings – Live and Let Die Roy Orbison – She’s a Mystery to Me David Bowie – Sound and Vision Cozy Powell – Dance with the Devil Bob Marley and the Wailers – Redemption Song U2 – The Wanderer Dolly Parton – The Seeker U2 – Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah (cover The Pogues)

Bono wspomina współpracę z Apple przy udostępnieniu albumu U2. "Posunąłem się za daleko"

Bono, w nowym wywiadzie, powrócił do pamiętnego zamieszania z albumem Songs of Innocence, który w 2014 roku nieproszony wylądował na kontach milionów użytkowników serwisu iTunes. Wokalista U2 po latach bije się w pierś.

–Posunąłem się wtedy za daleko. Chcieliśmy po prostu poeksperymentować i sprawdzić, czy wielka firma może zapłacić za naszą muzykę, a potem ją rozdać. Chodziło o zwrócenie uwagi na to, jak mało muzycy zarabiają na swojej pracy. Ale sam pomysł i jego wykonanie... to była całkowicie moja wina –powiedział frontman U2 w rozmowie z amerykańskim dziennikiem The New York Times

Oto ciekawostki o albumie Achtung Baby od U2: