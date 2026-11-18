Matt Bellamy chce rozmawiać ze swoją gitarą! Lider Muse popiera pomysł wbudowania sztucznej inteligencji w instrumenty

Wielu muzyków bije na alarm z powodu rosnącej roli sztucznej inteligencji w branży. Temat AI w ostatnich miesiącach jest mocno obecny w przestrzeni medialnej. Tymczasem Matt Bellamy, frontman Muse, idzie pod prąd. Przyznał on w jednym z najnowszych wywiadów, że chętnie przetestowałby sprzęt wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji. Taka odpowiedź dziwić nie może. Bellamy jest przecież znany ze swojego zamiłowania do technologicznych nowinek i modyfikowanych instrumentów.

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Podoba mi się pomysł zintegrowania komponentów AI z gitarami – tak, aby można było wydać gitarze polecenie, by zabrzmiała w określony sposób… Chciałbym to zgłębić. Podoba mi się idea, że możesz w zasadzie rozmawiać ze swoją gitarą i mówić jej, jak ma brzmieć. Nie jestem pewien, czy technologia jest już na tym etapie, ale zobaczymy! –wyznał wokalista i gitarzysta Muse w rozmowie z serwisem Guitar.com.

Bellamy zdecydowanie nie obawia się, że sztuczna inteligencja całkowicie przejmie rynek muzyczny. –Pokolenie moich dzieci znacznie bardziej ciągnie teraz ku temu, co prawdziwe, gdyż połowa rzeczy, które widzą w swoich mediach społecznościowych, to AI. Z tego powodu uważam, że muzyka na żywo – z prawdziwymi muzykami grającymi na scenie – będzie zyskiwać na popularności. Myślę, że będziemy jej pragnąć bardziej niż czegokolwiek innego, bo to jedyna rzecz, o której wiemy, że jest autentyczna –podkreślił wokalista.

Muse ruszyli w halową trasę po Europie! Scenografia robi wrażenie

Muzycy Muse zainaugurowali w połowie listopada 2026 w Manchesterze europejską odsłonę trasy promującej dziesiąty album The Wow! Signal. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Matta Bellamy'ego, oprawa wizualna tej części trasy weszła na zupełnie nowy poziom. Górna konstrukcja głównej sceny została zaprojektowana tak, aby przypominać spód statku kosmicznego UFO. Za plecami muzyków stanął z kolei gigantyczny ekran w kształcie litery "V", a od głównej sceny aż na środek płyty poprowadzono wybieg, który prowadzi do mniejszej platformy.

Oto ciekawostki o albumie Origin of Symmetry od formacji Muse: