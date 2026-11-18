Muzycy Alice in Chains wracają do koncertowania. To dobra wiadomość dla wszystkich fanów grupy

W ostatnich latach w obozie Alice in Chains za bardzo nic się nie dzieje. Dyskografię amerykańskiej formacji cały czas zamyka album Rainier Fog z 2018. Ponadto zespół nie koncertuje regularnie od 2023. Po trasie po Ameryce Północnej, muzycy zagrali tylko dwa razy: w kwietniu 2024 na festiwalu Sick New World oraz w lipcu 2025 w trakcie wydarzenia Back to the Beginning, które było pożegnaniem ze sceną Ozzy'ego Osbourne'a. Wiadomo już, że w 2027 tych koncertów będzie zdecydowanie więcej.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Muzycy Alice in Chains wyruszą jesienią 2027 w trasę po Ameryce Południowej w towarzystwie dwóch innych grup: Faith No More oraz Mastodon. Tak prezentuje się rozpiska:

29 października 2027 – São Paulo, Brazylia (Nubank Parque)

31 października 2027 – Kurytyba, Brazylia (Arena da Baixada)

4 listopada 2027 – Santiago, Chile (Parque Cerrillos)

7 listopada 2027 – Buenos Aires, Argentyna (Estadio Ferro)

Ponadto w maju przyszłego roku amerykańska formacja zagra na trzech festiwalach w USA: Welcome to Rockville, Sonic Temple Art & Music Festival oraz Boardwalk Rock.

Co dalej z Alice in Chains? Jerry Cantrell zabrał głos w tym temacie!

Czy w niedalekiej przyszłości muzycy planują w końcu nagranie kolejnego wydawnictwa? Głos w tym temacie zabrał jakiś czas temu wokalista i gitarzysta Jerry Cantrell.

– Prawdopodobnie na początku przyszłego roku znowu się temu wszystkiemu przyjrzymy i zdecydujemy, co zrobimy – czy wejdziemy do studia, żeby nagrać kolejną płytę, czy zagramy jakieś koncerty. A może zrobimy jedno i drugie – przyznał muzyk w rozmowie dla portalu cleveland.com, która miała miejsce w 2025. Z koncertami, jak wiemy, nie udało się, ale być może panowie dłubali coś w studiu przez te ostatnie miesiące.

Oto ciekawostki o albumie Alice in Chains od Alice in Chains: