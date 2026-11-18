Josh Homme bierze na warsztat utwór Arctic Monkeys. Posłuchaj coveru w gwiazdorskiej obsadzie

16 listopada 2026 roku, w legendarnej sali The Wiltern w Los Angeles, odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Chodzi o koncert, którego kuratorem był Josh Homme. W ramach całości prowadzono zbiórkę funduszy na rzecz dwóch organizacji: CORE (globalnej organizacji non-profit zajmującej się reagowaniem kryzysowym, współzałożonej przez Seana Penna i Ann Lee) oraz The Sweet Stuff Foundation (fundacji założonej przez rodzinę lidera QOTSA).

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Wieczór w The Wiltern obfitował w muzyczne niespodzianki. Jednym z najważniejszych momentów było wykonanie hitu Do I Wanna Know? z repertuaru Arctic Monkeys. Tę kompozycję zaśpiewał Homme, a na scenie towarzyszyli mu m.in. Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (ceniony producent) czy Michael Shuman i Troy Van Leeuwen, koledzy Homme'a z Queens of the Stone Age.

–Cóż, ten numer rozwali wam głowy. A może i nie, ale ta piosenka jest tak seksowna, jak to tylko możliwe –w ten sposób wokalista zapowiedział Do I Wanna Know?.

Sięgnięcie po repertuar Arctic Monkeys przez Homme'a zdecydowanie nie jest przypadkiem. Przypomnijmy, że lider QOTSA był współproducentem trzeciego albumu tego brytyjskiego zespołu, Humbug (2009). Ponadto gościnnie wsparł zespół wokalnie na kolejnych płytach: Suck It And See oraz AM.

Muzycy Queens Of The Stone Age szykują coś niesamowitego! Josh Homme zapowiada rewolucyjną trasę na 2027

Grupa Queens Of The Stone Age pod koniec października 2026 roku wypuściła w świat nowy studyjny album zatytułowany Perfecth. Oczywiście, muzycy będą promować całość podczas trasy koncertowej. W maju grupa będzie występować w Ameryce Północnej. Z kolei w czerwcu ekipa QOTSA zawita na Stary Kontynent.

W rozmowie z magazynem NME Josh Homme został zapytany o to, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej trasie. Muzyk zapowiedział, że grupa wkracza w zupełnie nowy etap.

–Trasa "Catacombs" zmieniła nas na zawsze i nie ma już powrotu – jest tylko droga naprzód. Myślę, że zrobimy coś, co wykracza daleko poza to, co robiliśmy kiedykolwiek wcześniej. Nauczyliśmy się czegoś o teatralności tego wszystkiego, zahaczając wręcz o wodewill i magię. Zrobimy coś, o czym na razie bardzo nie chcę rozmawiać –wyznał lider Queens of the Stone Age.

Oto ciekawostki o albumie Lullabies to Paralyze od Queens of the Stone Age: