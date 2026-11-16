Kultowy album Wilków wraca w nowej odsłonie. Mało kto pamięta, że za ich hitem stał Kuba Wojewódzki

Kultowy album Wilków powraca w kolekcjonerskiej odsłonie

To prawdziwa gratka dla fanów polskiego rocka i kolekcjonerów winyli. Debiutancki album zespołu Wilki, zatytułowany po prostu „Wilki”, doczeka się wyjątkowej reedycji z okazji nadchodzącej 35. rocznicy premiery. Płyta, która zapoczątkowała karierę grupy, ukaże się w limitowanej wersji na efektownym, niebieskim i przezroczystym winylu.

Premiera kolekcjonerskiego wydania zaplanowana jest na 4 grudnia 2026 roku, ale najbardziej niecierpliwi fani już teraz mogą składać zamówienia w ramach uruchomionego pre-orderu.

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Pamiętacie „Wilkomanię” i teledysk Kuby Wojewódzkiego?

Album „Wilki” ukazał się w maju 1992 roku, jednak prawdziwe szaleństwo na punkcie zespołu, określane mianem „Wilkomanii”, wybuchło latem tego samego roku. Wszystko za sprawą singla „Son Of The Blue Sky”, który błyskawicznie stał się wielkim przebojem granym przez wszystkie stacje radiowe i telewizyjne.

Warto przypomnieć, że za teledyskiem do tego kultowego utworu stał nie kto inny jak Kuba Wojewódzki. Co więcej, klip cieszył się tak dużą popularnością, że był emitowany również na antenie brytyjskiej stacji MTV, co w tamtych czasach było ogromnym osiągnięciem dla polskiego artysty.

Nowa szata graficzna i znane przeboje

Specjalne wydanie z okazji 35-lecia to nie tylko unikalny kolor płyty. Album zostanie wzbogacony o odświeżoną poligrafię, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy cenią sobie estetykę fizycznych nośników. Na płycie znajdzie się oczywiście kompletny zestaw utworów znanych z oryginalnego wydania.

Na stronie A winyla usłyszymy piosenki: „Eroll”, „Nic Zamieszkują Demony”, „Son Of The Blue Sky”, „Amiranda”, „Rachela” i „Beniamin”. Z kolei na stronie B znajdą się utwory: „Glorya”, „Aborygen”, „Eli Lama Sabachtani”, „Z Ulicy Kamiennej”, „Uayo” oraz specjalna wersja „Beniamin (Abbey Mix)”.

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