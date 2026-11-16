Al Di Meola zagra wyjątkowy koncert w Polsce. Tak legendarny gitarzysta będzie świętował 50-lecie na scenie

Al Di Meola pierwszą gwiazdą Cavatina Guitar Festival 2027

Fani gitarowych brzmień mają na co czekać! Choć do 4. edycji Cavatina Guitar Festival pozostało jeszcze kilka miesięcy, organizatorzy już teraz podgrzewają atmosferę. Właśnie odsłonili pierwszą kartę i jest to nazwisko z najwyższej światowej półki. Gwiazdą przyszłorocznej edycji imprezy będzie Al Di Meola, który wystąpi w Bielsku-Białej z wyjątkowym projektem.

Ten ekskluzywny koncert odbędzie się drugiego dnia festiwalu, w niedzielę, 23 maja 2027 roku. Na scenie Cavatina Hall legendarnemu gitarzyście towarzyszyć będzie jego Al Di Meola Acoustic Ensemble oraz Cavatina Philharmonic Orchestra pod batutą Krzysztofa Meisingera. Bilety na to wydarzenie już znikają w błyskawicznym tempie.

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Wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia na scenie

Występ w Polsce nie będzie zwykłym koncertem. To część jubileuszowej trasy zorganizowanej z okazji 50-lecia pracy artystycznej mistrza, która zbiega się z premierą jego najnowszego albumu zatytułowanego „twentyfour”. Al Di Meola to prawdziwa ikona i pionier muzyki, uznawany za jednego z najważniejszych gitarzystów łączących jazz z rockiem i world music.

Jego kariera nabrała rozpędu w 1974 roku, gdy dołączył do formacji Return to Forever u boku Chicka Corei. Później jego album „Elegant Gypsy” zelektryzował publiczność, a kolejne projekty, jak cykl World Symphonia, tylko umocniły jego pozycję. Artysta ma na koncie trzy złote płyty, a na całym świecie sprzedał ponad sześć milionów albumów.

Gorące rytmy w symfonicznej oprawie

Twórczość Al Di Meoli napędzana jest fascynacją muzyką z różnych zakątków świata. W jego kompozycjach słychać zarówno płomienne flamenco i zmysłowe argentyńskie tango, jak i pulsujące rytmy brazylijskie czy afrykańskie. Podczas koncertu w Cavatina Hall te misterne aranżacje nabiorą nowego, wielowymiarowego brzmienia dzięki oprawie symfonicznej.

Połączenie technicznej perfekcji gitarzysty, ognistej ekspresji jego zespołu i orkiestrowego rozmachu zapowiada wieczór, który na długo zapisze się w pamięci festiwalowej publiczności. Na scenie obok Al Di Meoli pojawią się Peo Alfonsi (gitara) i Sergio Martinez (instrumenty perkusyjne).

Trzy sceny i wszystkie oblicza gitary

Cavatina Guitar Festival, który odbędzie się 22 i 23 maja 2027 roku, od samego początku udowadnia, że gitara nie ma jednego oblicza. Przez trzy dotychczasowe edycje na festiwalowych scenach wystąpiły dziesiątki artystów z całego świata. Wśród nich byli m.in. Archive, Asaf Avidan, José González, FINK, Miles Kane, a także mistrzowie instrumentu, tacy jak Matteo Mancuso czy Marcin Patrzałek.

Nie zabrakło też czołówki polskiej sceny, w tym Artura Rojka, Krzysztofa Zalewskiego i Piotra Roguckiego. Podczas 4. edycji Cavatina Hall ponownie otworzy dla uczestników wszystkie swoje przestrzenie. Koncerty odbędą się w sali głównej, słynącej z doskonałej akustyki, na scenie kameralnej oraz na scenie na dachu z widokiem na Beskidy.

To dopiero początek ogłoszeń

Organizatorzy podkreślają, że ogłoszenie koncertu Al Di Meoli to dopiero otwarcie festiwalowego line-upu. W nadchodzących tygodniach mamy poznać kolejne nazwiska artystów z Polski i zagranicy, a także program wydarzeń towarzyszących. Zainteresowanie imprezą już teraz jest ogromne.

Poprzednie edycje pokazały, że bilety znikają na długo przed majem, a pula karnetów na 2027 rok już teraz topnieje. Jeśli chcesz mieć pewność, że zobaczysz na żywo występ legendarnego gitarzysty z orkiestrą symfoniczną, warto zarezerwować swoje miejsce już teraz.

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