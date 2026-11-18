FREAK uderza nowym singlem. Mocne słowa o narcyzmie w związkach

Na polskiej scenie rockowej pojawił się nowy, mocny głos. Zespół FREAK zaprezentował właśnie swój najnowszy singiel zatytułowany "Samotnie". Utwór to jednak coś więcej niż tylko rockowe brzmienie – to bezkompromisowy komentarz na temat toksycznych relacji.

W swoim nowym kawałku muzycy z Lublina biorą na celownik osoby, które mylą miłość z egoistyczną potrzebą wykorzystywania drugiej osoby. Jak tłumaczą twórcy, piosenka wyśmiewa ludzi, którzy "mylą miłość z narcystyczną potrzebą drenowania drugiej osoby". Samotność w ich wykonaniu to tak naprawdę "wewnętrznie niezaspokojony głód podziwu samych siebie".

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Energia, chaos i "alternatywny brud"

Nowy utwór ma być kwintesencją stylu, jaki reprezentuje FREAK. Fani grupy odnajdą w nim charakterystyczną dla zespołu energię i chwytliwe melodie. Jednocześnie muzycy nie rezygnują z tego, co ich wyróżnia – "alternatywnego brudu", który nadaje ich twórczości drapieżnego charakteru.

Kawałek jest dynamiczny i melodyjny, ale nie traci przy tym punkowej zadziorności. To propozycja dla słuchaczy, którzy w muzyce szukają nie tylko nośnych refrenów, ale i autentyczności.

Zespół FREAK i najważniejsze informacje

Grupa FREAK powstała w 2017 roku w Lublinie, a jej fundamentem stało się zderzenie trzech różnych muzycznych osobowości. To właśnie połączenie odmiennych inspiracji i doświadczeń pozwoliło im stworzyć oryginalny kolektyw na polskiej scenie rockowej. Obecnie w skład zespołu wchodzą Bartłomiej Dąbrowski (wokal, gitara, teksty) oraz Mateusz Głowacki (perkusja).

Muzycy poruszają się w gatunkach takich jak alt rock, grunge i punk. Mają już na koncie wygrane w przeglądach kapel, dziesiątki koncertów w całej Polsce oraz uznanie ze strony mediów branżowych. Zespół jest opisywany jako "nieobliczalna grupa z Lublina", która stanowi uosobienie energii, chaosu i melodii, które na długo zapadają w pamięć.

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