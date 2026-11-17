Europe w świątecznym nastroju. Zespół pokazał nowy klip

Zespół Europe postanowił wprowadzić swoich fanów w świąteczny nastrój nieco wcześniej. Szwedzcy rockmani opublikowali właśnie nowy teledysk do utworu „This Time Of Year”. To nostalgiczna, pełna emocji i nadziei piosenka, która, jak zapowiadają twórcy, oddaje słodko-gorzkiego ducha Bożego Narodzenia. Kawałek pochodzi z albumu „Come This Madness”, który miał swoją premierę we wrześniu 2026 roku.

Za kulisami powstania utworu kryje się ciekawa historia. Muzyka narodziła się wiele lat temu podczas jednej z nocnych sesji twórczych, w której brali udział frontman Joey Tempest i klawiszowiec Mic Michaeli. Dopiero po latach wokalista napisał do niej tekst, nadając kompozycji zupełnie nowe, świąteczne znaczenie.

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Joey Tempest zdradza kulisy powstania piosenki

Wokalista zespołu przyznał, że proces tworzenia „This Time Of Year” przypominał pracę nad takimi utworami jak „Carrie” czy „Walk The Earth”. Wszystko zaczęło się od wspólnej improwizacji z klawiszowcem. Jak wspomina, świąteczny tekst pojawił się znacznie później.

– Trochę świątecznej zabawy z odrobiną starej skandynawskiej melancholii. Mic i ja napisaliśmy ten kawałek w ten sam sposób, w jaki napisaliśmy „Carrie”, „Walk The Earth” i wiele innych. Zwykle późnym wieczorem tylko we dwoje – opowiada Joey Tempest. – Lata później, w okolicach świąt, do głowy przyszedł mi tekst. Pora roku, kiedy nasze ludzkie emocje zdają się łatwiej wychodzić na powierzchnię. Kiedy wspominamy bliskich, kiedy pojawia się również uczucie, że może możemy zacząć od nowa – dodaje wokalista.

Nordycki klimat w teledysku

Klip do piosenki został wyreżyserowany przez Patrica Ullaeusa, z którym zespół Europe współpracuje od lat. Zdjęcia zrealizowano we wrześniu 2026 roku w Göteborgu. Twórcom zależało na oddaniu nordyckiej atmosfery, a w oprawie wizualnej połączono narrację, humor i emocje. Sam Joey Tempest nie szczędził reżyserowi komplementów.

– Patric Ullaeus zrealizował wszystkie teledyski do „Come This Madness”. Po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych reżyserów teledysków, łącząc świetne zdjęcia i pomysły z humorem i doświadczeniem – podkreśla lider grupy.

Gwiazdy rocka na nowej płycie Europe

Utwór „This Time Of Year” promuje album „Come This Madness”, który został nagrany w sztokholmskim studiu RMV, założonym przez Benny'ego Anderssona i Ludviga Anderssona. Zespół zaprosił do współpracy imponujących gości. Na płycie można usłyszeć Tobiasa Forge’a z Ghost oraz Michaela Åkerfeldta z Opeth. Za produkcję krążka odpowiadał Tom Dalgety, znany ze współpracy z Ghost, Rammstein i Pixies. Miksem zajął się natomiast legendarny Mike Fraser, który pracował z takimi gigantami jak AC/DC, Van Halen czy Metallica. Okładkę zaprojektowało z kolei słynne Storm Studios, odpowiedzialne za oprawę graficzną płyt Pink Floyd i Led Zeppelin.

Zespół zagra w Polsce

Fani zespołu mają powody do radości. Grupa Europe zagra koncert w Polsce 16 czerwca 2027 roku w PreZero Arena w Gliwicach. Legendarni Szwedzi wystąpią u boku dwóch innych ikon rocka – Deep Purple i Alice’a Coopera. Zapowiada się prawdziwe święto dla miłośników mocnych brzmień.

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