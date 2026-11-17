„Freak on a Leash”. Jeden pocisk połączył dwa światy

Animowane dzieci bawią się przy krawędzi urwiska. Pojawia się policjant, pada przypadkowy strzał, a wystrzelony pocisk wydostaje się z rysunkowej rzeczywistości. Rozpoczyna podróż przez świat, w którym kolejne przedmioty rozpadają się pod wpływem uderzenia. W końcu dociera do pomieszczenia z muzykami Korna.

Teledysk do „Freak on a Leash” z 1999 roku opierał się na pomyśle, który pozwolił płynnie połączyć animację z filmem aktorskim. Pocisk prowadził widza przez oba światy. Gdy Davis wykrzykiwał charakterystyczne „Go!”, zmieniał kierunek i rozpoczynał drogę powrotną.

Za animowaną częścią stał Todd McFarlane, twórca Spawna, związany także z okładką albumu „Follow the Leader”. Partie aktorskie realizowali Jonathan Dayton i Valerie Faris, późniejsi reżyserzy „Małej Miss”. W rozmowie z „The FADER” tłumaczyli, że scenariusz podpowiadała im sama konstrukcja utworu: narastające napięcie, wybuch i moment odwrócenia lotu pocisku.

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Ponad 800 tysięcy dolarów i efekty, których muzycy nie potrafili sobie wyobrazić

Według opisu kulis opublikowanego przez „Metal Hammer” produkcja kosztowała ponad 800 tysięcy dolarów. Tak duży budżet pozwolił zrealizować pomysł, którego efekt trudno było ocenić podczas samych zdjęć. Davis zapamiętał przede wszystkim pomieszczenie przypominające wielkie pudło, podziurawione otworami przepuszczającymi światło. Tam zespół nagrał swoją część.

Co ciekawe, część widowiskowych obrazów powstała z użyciem prawdziwych pocisków. Dayton i Faris wyjaśniali, że inspirowali się fotografią rejestrującą z ogromną prędkością moment przestrzelenia przedmiotu. Ujęcia z ostrą amunicją realizowano na zamkniętej strzelnicy, a następnie włączano do teledysku.

Muzykom pozostawało zaufać ekipie. Munky wspominał, że nawet wyobrażenie sobie Davisa patrzącego na nieistniejący przed nim pocisk wydawało się dziwne. Gotowy klip miał dopiero pokazać, jak wszystkie elementy do siebie pasują.

Pierwszy wspólny seans odbył się już podczas australijskiej trasy. Jak opowiadał Davis w „Metal Hammerze”, ukończony teledysk przekazano do ich pokoju hotelowego za pośrednictwem telewizji satelitarnej.

Obejrzeliśmy go razem i szczęki nam opadły – wspominał wokalista.

Na planie widzieli fragment produkcji. W hotelu po raz pierwszy mogli zobaczyć całość: animację, lot pocisku i własny występ połączone w jedną historię.

Korn trafił między gwiazdy popu. Później przyszła Grammy

Zachwyt zespołu podzielili widzowie. „Freak on a Leash” dotarł na pierwsze miejsce popularnego programu MTV „Total Request Live”, konkurując o głosy publiczności z wykonawcami popowymi. W 1999 roku klip zdobył również dwie statuetki MTV Video Music Awards: za najlepszy teledysk rockowy i montaż.

Rok później do tej listy dołączyła Grammy za najlepszy krótki teledysk. Wśród nominowanych były także produkcje Björk, TLC, Lauryn Hill i Briana McKnighta. Zwyciężył Korn i historia pocisku podróżującego między animacją a rzeczywistością.

Przed wtorkowym koncertem zespołu warto wrócić do tego klipu. 17 listopada 2026 roku Korn wystąpi w TAURON Arenie Kraków, a na scenie pojawią się również Architects i Pixel Grip. To dobry moment, żeby przypomnieć sobie teledysk, którego efekt zaskoczył nawet jego bohaterów.

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